"Чей Крым, Андрей?" Малахова разгромили из-за обращения к Зеленскому

Российский телеведущий канала "Россия-1" Андрей Малахов записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за скандальнго телемоста. Пользователи сети разгромили ролик и отметили, что самому Малахову следует обратится к психиатру.

Кроме того, ведущий нарвался на критику из-за "праздника улыбок и счастья", которым он, якобы, хотел поделится с украинцами во время телемоста. Видео Малахов разместил на своей странице в Instagram.

Андрей Малахов utro.ru

"Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег, а также членов их семей. Я хочу обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому, как к гаранту конституции. Вы должны сделать все возможное, чтобы слуги народа, журналисты, четвертая власть, а также члены их семей не пострадали. Все, что я хотел - это показать и рассказать людям что мы читали, что мы слушали, что мы смотрели, что мы носили, что мы ели эти пять лет, когда мы не общаемся между собой. Вы знаете, я далек от политики. Все, что мы хотели - это сделать праздник улыбок и счастья", - сказал Малахов.

Ролик быстро распространили в сети. Большинство комментариев оказались не очень лестными. Малахову порекомендовали получше разобраться в политике или не говорить о ней вовсе.

"Малахов 5 лет молчал. Аннексировали Крым. Вторглись на Донбасс, сбили боинг, убили десятки тысяч украинцев. Теперь он захотел поговорить. Чей Крым, Андрей?", "Какого счастья хочет Малахов? Он ,что и вправду думает,что украинцы стали радостнее и счастливее после того,как Россия убила 14 000 наших соотечественников на Донбассе?", "Ему к психиатру нужно", "Пусть детям убитых парней в глаза посмотрят уроды. Сколько "улыбок и счастья" они там увидят? Сидите там в своем мордоре и не высовывайтесь!", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

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