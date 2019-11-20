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20 ноября • обновлено в 13:21
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Ани Лорак подогрела слухи о беременности новым видео

1.2т
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Украинскую певицу Ани Лорак, которая живет и работает в России, заподозрили во второй беременности.

Причиной стал заметно округлившийся живот звезды, который видно на видеоподборке из ее концертного тура "DIVA". Соответствующий ролик Лорак опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Ани Лорак

Ани Лорак

Фото: instagram/anilorak

"Спасибо всем, кто побывал на наших шоу! Мы завершили тур в этом году. И говорим до встречи в 2020! Уже сегодня наша команда работает, чтобы порадовать вас новыми песнями, программами, дуэтами и творческими сюрпризами", — написала певица.

Ани Лорак

Ани Лорак

Ани Лорак

Ани Лорак

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Отметим, что подписчики Лорак были обескуражены ее "беременным" животом и начали сыпать вопросительными комментариями под видео.

Ани Лорак подогрела слухи о беременности новым видео
Ани Лорак подогрела слухи о беременности новым видео
Ани Лорак подогрела слухи о беременности новым видео
Ани Лорак подогрела слухи о беременности новым видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Ани Лорак вышла в свет с молодым бойфрендом. Появилось видео с Егором Глебом.

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Автор
Кристина Долматова Кристина Долматова
Персона
Ани Лорак
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