Ани Лорак подогрела слухи о беременности новым видео

Украинскую певицу Ани Лорак, которая живет и работает в России, заподозрили во второй беременности.

Причиной стал заметно округлившийся живот звезды, который видно на видеоподборке из ее концертного тура "DIVA". Соответствующий ролик Лорак опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Ани Лорак Фото: instagram/anilorak

"Спасибо всем, кто побывал на наших шоу! Мы завершили тур в этом году. И говорим до встречи в 2020! Уже сегодня наша команда работает, чтобы порадовать вас новыми песнями, программами, дуэтами и творческими сюрпризами", — написала певица.

Ани Лорак

Ани Лорак

Отметим, что подписчики Лорак были обескуражены ее "беременным" животом и начали сыпать вопросительными комментариями под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ани Лорак вышла в свет с молодым бойфрендом. Появилось видео с Егором Глебом.

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