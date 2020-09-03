Хип-хоп исполнительница, участница четвертого сезона шоу "Танці з зірками" Аlyona Аlyona (Елена Савраненко) поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, на нем артистка позировала в черном полупрозрачном белье, продемонстрировав пышные формы. Свой образ она дополнила халатом того же цвета. Соответствующее фото Савраненко опубликовала на личной странице в Instagram.

Alyona Alyona показала тело в полупрозрачном белье (Instagram Alyona Alyona)

Публикация рэперши вызвала ажиотаж в сети. Поклонники засыпали ее восторженными комментариями.

"Космос", "Круто! Алена, вы очень похудели", "Бомба", "Очень горячая и сексуальная", – написали люди.

Alyona Alyona показала тело в полупрозрачном белье. Фото

Alyona Alyona показала тело в полупрозрачном белье. Фото

Alyona Alyona показала тело в полупрозрачном белье. Фото

Alyona Alyona показала тело в полупрозрачном белье. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ALYONA ALYONA засветила пышную грудь на пикантном снимке. Отмечается, что на фото рэп-звезда позировала на фоне огромной тарелки салата оливье.

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