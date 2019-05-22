Алсу впервые прокомментировала скандал на шоу "Голос. Дети"

Российская певица Алсу впервые прокомментировала скандал с участием ее дочери Микеллы Абрамовой на шоу в РФ "Голос. Дети".
Она заявила, что ее дочь и другие участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры", пишет "Серебряный дождь".
Микелла Абрамова
Экспресс газета
"Но я думаю, что все должно хорошо закончиться", — заявила она.
Певица также сообщила, что не знает, будет ли Микелла Абрамова принимать участие в съемках спецвыпуска "Голос. Дети".
"Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь она тоже должна решить сама", — сказала Алсу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Скандал вокруг российского шоу "Голос. Дети" разгорелся после обнародования результатов голосования, согласно которым победила Микелла Абрамова. Пользователи заявили о фальсификации.
Одним из тех, кто оказался недовольным и шокированным победой Абрамовой, был супруг Пугачевой Максим Галкин. Он заявил, что после подобного не отправит своих детей на конкурсы.
Победа дочери Алсу вызвала ажиотаж среди звезд шоубиза. Из-за фальсификации наставница девочки Светлана Лобода была вынуждена покинуть проект.
На "Первом канале" заявили, что проведут проверку по факту возможной фальсификации голосов. Звезды поддержали это решение.
Позже стало известно, что скандал вышел на международный уровень — на шумиху отреагировала голландская компания Talpa Media, владеющая правами на шоу "Голос" (The Voice).
16 мая было доказано, что для Микеллы Абрамовой накрутили голоса в проекте, "Первый канал" аннулировал победу девочки.
Было решено провести еще один финал со всеми участниками, но без обсуждения темы родителями финалистов.
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