Алсу впервые прокомментировала скандал на шоу "Голос. Дети"

Российская певица Алсу впервые прокомментировала скандал с участием ее дочери Микеллы Абрамовой на шоу в РФ "Голос. Дети".

Она заявила, что ее дочь и другие участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры", пишет "Серебряный дождь".

Микелла Абрамова Экспресс газета

"Но я думаю, что все должно хорошо закончиться", — заявила она.

Певица также сообщила, что не знает, будет ли Микелла Абрамова принимать участие в съемках спецвыпуска "Голос. Дети".

"Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь она тоже должна решить сама", — сказала Алсу.

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