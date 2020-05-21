"Что она с собой сотворила?" 53-летнюю Овсиенко разнесли за неудачную пластику

Российскую певицу, звезду 90-х Татьяну Овсиенко раскритиковали в сети из-за внешнего вида.

Так, свежим фото с артисткой поделилась в своих Insagram-сторис ее коллега по сцене Ирина Салтыкова. Отметим, что на снимке также присутствовала певица Татьяна Буланова.

Татьяна Овсиенко Фото: showbizzz.net

"Три девицы. И какие..." – написала Салтыкова.

Татьяна Буланова, Татьяна Овсиенко и Ирина Салтыкова Фото: instagram/irinasaltykova_official

К слову, данный кадр опубликовали в сети фан-аккаунты Овсиенко. Многие поклонники стали писать под публикациями, что певицу не узнать. А также, что она слишком увлеклась пластическими операциями.

"Овсиенко не сразу узнала", "А что у нее с правым глазом?", "Таня Овсиенко что-то невообразимое с собой сотворила. Неудачная пластика или что с ней?", "Вот так вот неудачная пластика может очень испортить человека. Лицо на маску теперь похоже", – написали люди.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 66-летняя Любовь Успенская вызвала бурные обсуждения в сети из-за внешнего вида на новой фотографии. Поклонники раскритиковали снимок артистки.

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