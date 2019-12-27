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27 декабря • обновлено в 15:53
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30 миллионов за четыре колеса: как выглядит роскошная машина Стаса Михайлова

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Российскиий певец Стас Михайлов предпочитает передвигаться на шикарном автомобиле британского производства Rolls-Royce Ghost, стоимостью около 30 млн рублей.

Так, фотография машины артиста появилась в сети после того, как Telegram-канал Mash сообщил, что певец не оплачивает штрафы за превышение скорости на своем шикарном автомобиле.

Стас Михайлов

Стас Михайлов

Instagram @stas_mihailoff

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Сообщается, что штрафы Михайлова уже составляют около 12 тысяч рублей, из-за чего приставы наложили запрет на регистрационные действия с автомобилем.

Впрочем, в своем Instagram певец поспешил прокомментировать новость о штрафах:

"Факт не оплаты был установлен, произошло это по вине недобросовестных водителей, с которыми я передвигаюсь (сам я крайне редко езжу за рулем), которые и отслеживали приходящие уведомления о штрафах и скрыли факт не оплаты некоторых из них. Но все уже разрешено и оплачено! Прессу прошу не волноваться, проблема решена".

Rolls-Royce Ghost Стаса Михайлова

Rolls-Royce Ghost Стаса Михайлова

Mash

Rolls-Royce Ghost Стаса Михайлова

Rolls-Royce Ghost Стаса Михайлова

Vesti.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что несколько лет назад артист Стас Михайлов орал матом на Владимира Зеленского и актеров студии "Квартал 95", пока в ситуацию не вмешался Потап. Об этом случае вспомнил "В гостях у Дмитрия Гордона" шоумен Евгений Кошевой.

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Автор
Анна Михно
Персона
Стас Михайлов
Место
Россия
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