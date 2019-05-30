Украинский рокер восхитил сеть личным признанием об одиночестве

Фронтмен украинской рок-группы DETACH Алексей Веренчик презентовал клип на сольный украиноязычный трек “Сам один”.

Музыкант признался, что ему давно хотелось попробовать создать что-то отдельное от группы и непохожее на то, что играет DETACH. Об этом сообщила пресс-служба группы.

Алексей Веренчик Пресс-служба

"Несмотря на то, что в DETACH мы постоянно экспериментируем со звучанием, у группы все равно есть свой сложившийся музыкальный стиль. Мне хотелось чего-то радикально нового. Такого, что невозможно сделать вместе с группой. Я давно хотел записать украиноязычный трек, но мне не очень нравится, как на украинском звучит мой вокал, когда я исполняю тяжелую музыку. Тут же получилось очень круто и необычно! Сам себя удивил", – рассказал Алексей.

Алексей Веренчик Пресс-служба

Отметим, ранее DETACH презентовали клип на трек Bridges, где в кадре также фигурировал только вокалист группы. Он отметил, что успех трека буквально спровоцировал его на запись сольной песни об одиночестве.

Алексей Веренчик Пресс-служба

"Клип “Bridges” для меня стал своеобразным катарсисом. Это стало последней точкой во всем лишнем. Все токсичных людей, все ненужное, лишнее, то, что тянуло на дно, я оставил в прошлом именно благодаря этому клипу. Начал жизнь с чистого листа. Я поменял отношение ко многим вещам. И к одиночеству в том числе. Трек “Сам один” — это очень личная история. О том, что одиночество иногда — лучшее, что может случиться с человеком", – разоткровенничался Веренчик.

Алексей Веренчик Пресс-служба

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный украинский певец MONATIK заявил о выходе третьего сольного альбома "LOVE IT ритм". Так, его презентация состоялась одновременно на всех цифровых площадках накануне масштабного Stadium Show, которое запланировано 1 июня на НСК Олимпийский.

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