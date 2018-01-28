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Украинская поп-группа получила российскую премию

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Украинская поп-группа "ВИА Гра" стала победительницей российской премии ZD Awards в номинации "Поп".

Об этом свидетельствуют список победителей премии, опубликованный "Московским комсомольцем".

Всего за победу в различных номинациях соревновались десять украинских звезд, среди которых - Ани Лорак, Светлана Лобода, Монатик, группы "Время и Стекло" и "Грибы".

Однако победить удалось лишь "ВИА Гре", которая в этой номинации обогнала российскую группу Serebro и украинского певца Макса Барских.

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Скриншот сайта "Московский комсомолец"

"Звуковая дорожка" (известная также как ZD Awards) — музыкальная рубрика в российской газете "Московский комсомолец", в дальнейшем — ежемесячный хит-парад под эгидой газеты, а также ежегодная премия в области популярной музыки по итогам этого хит-парада.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Светлана Лобода пожаловалась на количество российских наград.

Персона
группа "ВИА Гра"
Место
Россия
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