Украинка создала яркое видео для голливудской певицы Tinashe

Украинка Саша Самсонова - известный в мире фотограф и клипмейкер, которая ранее стала автором откровенной фотосессии сестры Ким Кардашьян, вновь прославила страну, сняв клип для популярной голливудской актрисы и певицы Tinashe (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
Об этом Самсонова написала в своем Instagram-аккаунте.
Женщина выступила в роли режиссера видеоработы на песню No Drama для американской певицы Tinashe. Клип снят с учетом всех современных тенденций и выгодно демонстрирует творчество молодой голливудской артистки.
Саша Самсонова
Instagram @sashasamsonova
24-летняя Tinashe - весьма востребованная звезда в США. Она известна не только как певица,но и актриса, модель, танцовщица, автор песен, а также девушка часто озвучивает фильмы и активно снимается на телевидении.
Посмотреть клип полностью можно здесь:
Помимо этого, Самсонова, которая проживает и работает в Лос-Анджелесе,также сотрудничала с Кайли Дженнер, брендом Adidas и другими иностранными исполнителями и брендами.
Как сообщал "Обозреватель", Саша Самсонова также ранее фотографировала скандальную украинскую певицу Веру Брежневу во время ее визита в Лос-Анджелес.