Украинка создала яркое видео для голливудской певицы Tinashe

Украинка Саша Самсонова - известный в мире фотограф и клипмейкер, которая ранее стала автором откровенной фотосессии сестры Ким Кардашьян, вновь прославила страну, сняв клип для популярной голливудской актрисы и певицы Tinashe (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Об этом Самсонова написала в своем Instagram-аккаунте.

Женщина выступила в роли режиссера видеоработы на песню No Drama для американской певицы Tinashe. Клип снят с учетом всех современных тенденций и выгодно демонстрирует творчество молодой голливудской артистки.

Саша Самсонова Instagram @sashasamsonova

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24-летняя Tinashe - весьма востребованная звезда в США. Она известна не только как певица,но и актриса, модель, танцовщица, автор песен, а также девушка часто озвучивает фильмы и активно снимается на телевидении.

Допис, поширений Sasha Samsonova (@sashasamsonova) 18 Січ 2018 р. о 2:32 PST

Посмотреть клип полностью можно здесь:

Помимо этого, Самсонова, которая проживает и работает в Лос-Анджелесе,также сотрудничала с Кайли Дженнер, брендом Adidas и другими иностранными исполнителями и брендами.

Как сообщал "Обозреватель", Саша Самсонова также ранее фотографировала скандальную украинскую певицу Веру Брежневу во время ее визита в Лос-Анджелес.