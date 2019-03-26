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''У нее давно нет голоса, это не пение'': известный критик отказался прийти на юбилей Пугачевой

1.1тЧитать материал на украинском

Российский критик Сергей Соседов отказался прийти на юбилейный концерт примадонны Аллы Пугачевой, вокруг которого не утихают скандалы. 15 апреля артистке исполнится 70 лет.

Как отметил Соседов в своем комментарии порталу "Дни.ру", последний "нормальный" живой концерт Пугачевой "был 20 лет назад". То, чем занимается артистка сегодня, — это не пение.

''У нее давно нет голоса, это не пение'': известный критик отказался прийти на юбилей Пугачевой

Фото: tochka.net

"Ее последний нормальный живой концерт был 20 лет назад. У нее уже давно нет голоса, это не пение. Сегодня так любой с улицы споет", — высказался он.

Россиян критик призвал игнорировать нашумевший концерт примадонны. "В 70 лет певица не обрела ни мудрости, ни доброты, ничего", — резко добавил Соседов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, из-за нашумевшего концерта Пугачевой в сети разгорелся ряд скандалов. В первую очередь пользователей возмутило то, что артистке одно из государственных учреждений предоставило спонсорскую помощь в размере 40 млн рублей для организации мероприятия.

Также музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что получая такую сумму на концерт, примадонна высокомерно и корыстно использует свое имя. Поведение артистки он назвал хамским и циничным.

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Персоны
Алла ПугачеваСергей Соседов
Место
Россия
Теги
концертНовости России
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