Советская рок-группа "Пикник" попала в серьезную аварию

Участники советской рок-группы "Пикник" попали в серьезную автомобильную аварию.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 16 марта, по дороге в Рязань. Там должен был состояться концерт известного коллектива, передает "Мещерская сторона".
"Артисты рок-группы попали в аварию. Сейчас они находятся в больнице в тяжелом состоянии", - рассказал один из сотрудников рязанской областной филармонии.
ДТП произошло в 12:10 по киевскому времени на трассе Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума.
Лидер группы Эдмунд Шклярский, а также весь основной состав "Пикника" вместе с директором музыкантов были доставлены в местную больницу, передает ФАН.
Концерт, который должен был состояться 16 марта, отменили.
ДТП с группой "Пикник"
Telegram-канал 112
Как сообщает Telegram-канал 112, участники коллектива госпитализированы в ЦРБ г. Гусь-Хрустального.
ДТП с группой "Пикник"
НТВ
Представитель группы Виктор Домбровский сообщил, что авария была "тяжелой", ее причины пока неизвестны, передает НТВ.
Telegram-канал Life Shot сообщил, что на трассе произошло лобовое столкновение с КамАЗом.
ДТП с группой "Пикник"
Telegram-канал Life Shot
ДТП с группой "Пикник"
Telegram-канал Mash
"После аварии пострадавшие смогли сами выбраться из машины. Несмотря на то, что переломов у парней нет, им потребовалась госпитализация. У всех участников рок-группы серьезные ушибы, порезы по всему телу и ссадины", - передает Telegram-канал Mash.
У Эдмунда Шклярского, вокалиста и клавишника Станислава Шклярского и директора Владимира Сафронова - ушибы, ссадины и сотрясение главного мозга. Басс-гитарист Марат Корчемный получил лишь ушибы и ссадины. А вот у барабанщика Леонида Кирноса - перелом позвоночника.
"Пикник"
CityGu.ru
"Пикник" — советская и российская рок-группа, основана в Ленинграде в 1978 году. Музыка группы, имеющая свои корни в русском роке, прогрессировала в оригинальный, необычный стиль с использованием симфонических, клавишных и экзотических народных инструментов.
Как сообщал "Обозреватель", ранее в США произошло масштабнейшее ДТП.