Популярное на YouTube: кто вырвался в украинский топ на этой неделе

Первый украиноязычный трек группы "Время и Стекло", неординарный клип россиян Little Big к хитовой SKIBIDI и кое-что новенькое из мира кино.

OBOZREVATEL публикует подборку самых популярных YouTube-релизов этой недели в украинском сегменте.

Время и Стекло - "Дим"

Одна из самых популярных групп Украины "Время и Стекло" выпустила на этой неделе свой первый украиноязычных трек "Дим". Да, в истории группы уже была песня украинском - саундтрек к мультфильму "Викрадена принцеса". Что же касается новой композиции, она официально заняла свое место в дискографии коллектива и вот-вот соберет на YouTube свой первый миллион.

LITTLE BIG - SKIBIDI

Российская группа Little Big выпустила на этой неделе новую версию SKIBIDI, которая прочно закрепилась во вкладке популярного контента на YouTube. На видео музыканты исполнили новый танец, который, судя по реакции в сети, пришелся зрителям по душе.

Артур Пирожков - "Зацепила"

Певец и шоумен Артур Пирожков в этом месяце представил в сети свой новый клип к песне "Зацепила". По сюжету, артист выступает в роли прекрасного принца и примеряет на ноги множеству претенденток огромную туфельку, но никак не может найти ту, которую ищет. Ролик на видеохостинге уже собрал более 12 млн просмотров.

"Мстители. Финал"

Компания Marvel порадовала своих фанов новым трейлером картины "Мстители: Финал". Примечательно, что ролик наполовину состоит из отрывков предыдущих фильмов киновселенной: "Железного человека", "Капитана Америка" и "Войны бесконечности". Главным интригующим моментов видео оказалось появление в сюжете супергероини Капитана Марвел. Она, как того ожидают поклонники, поможет Мстителям победить злодея Таноса, который уже успел уничтожившего половину Вселенной в предыдущей части фильма.

"Очень странные дела-3"

Стриминговый сервис Netflix опубликовал дебютный трейлер третьего сезона фантастического сериала "Очень странные дела". Похоже, проект имеет все шансы войти в список самых популярных в этом году. На видеохостинге новый трейлер всего за два дня собрал более 17 млн просмотров.

"История игрушек-4"

Студия Pixar представила в сети полноценный трейлер долгожданного анимационного фильма "История игрушек 4". На большие экраны мультфильм выйдет 21 июня 2019 года. Четвертая часть популярной франшизы повествует о новой игрушке Forky, которую девочка Бонни самостоятельно сделала из ложки. Однако персонаж с фразой "я не игрушка" пытается сбежать. Но кукла-ковбой Вуди Прайд мешает это сделать.

Как писал OBOZREVATEL, в среду, 20 марта, российский музыкант Сергей Шнуров объявил о закрытии своего скандально известного проекта — группы "Ленинград". Коллектив был основан в 1997 году. За 20 с лишним лет музыканты прославились не только злободневными песнями и громкими шоу, но и креативными, дерзкими клипами, которые время от времени обсуждались в сети неделями. Мы вспомнили 5 нашумевших роликов банды Шнура

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