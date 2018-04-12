"Бумбокс" выпустили фильм о своем диджее

Культовая группа "Бумбокс" выпустила фильм о работе своего диджея Валентина Матиюка (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
В ленте под названием "Скрейчово" диджей Валик рассказал и показал, как работал над альбомами "Голий Король" и "Люди". Об этом "Обозревателю" сообщили в пресс-службе коллектива.
Диджей Валик
Фото: Оля Закревская
Как из одной пластинки набрать сэмплов на пять хитов, почему не надо выбрасывать пластинки фирмы "Мелодия", должен ли диджей знать ноты, искусство или ловкость рук - обо всем этом можно узнать в фильме.
Режиссером выступил Стас Гуренко, производством занимались "Музика для Мас" и Red Glass.
"Мы сняли 18-минутный фильм, который рассказывает о роли диджея в группе. Цель съемки - просветительская, я хотел, чтобы люди узнали о том, что диджеи могут не только включать музыку и махать руками, но и играть на вертушках, как на музыкальном инструменте", - объяснил диджей Валик.
Диджей Валик
Фото: Оля Закревская
Режиссер Стас Гуренко признался, что хотел показать людям, чем на самом деле занимаются диджеи в музыкальных группах.
"Для меня, как и для многих любителей музыки, профессия диджея вызывала лишь один вопрос: "Что это за черная магия?!" Наконец-то, благодаря этой съёмке, пали занавесы тайны и скрытое стало явным. Я теперь и сам чувствую себя немного диджеем. Вообще, всегда интересно делать фильмы, которые позволяют увидеть “закулисье” окружающего нас мира. Вы не представляете, какой объём работы нужно проделать, например, ради одного единственного звука в песне!" - утверждает он.
Диджей Валик
Фото: Оля Закревская
Продюсер "Бумбокса" Алексей Согомонов и вовсе признался, что является фанатом Валентина.
"Я фанат Валика. И мне всегда хотелось объяснить каждому нашему слушателю, что этот смешно танцующий чувак, делающий вжик-вжик, сумасшедший профи. А когда месяц назад мы выпустили на виниле "Короля" и "Людей" я понял, что кроме стандартных "кто продюсировал и кто оформлял", я должен показать людям задверье", - говорит продюсер.
Посмотреть фильм "Скрейчово" можно здесь:
Как сообщал "Обозреватель", в апреле "Бумбокс" сыграют "специальные" концерты в Киеве.