"Бумбокс" выпустили фильм о своем диджее

Культовая группа "Бумбокс" выпустила фильм о работе своего диджея Валентина Матиюка (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В ленте под названием "Скрейчово" диджей Валик рассказал и показал, как работал над альбомами "Голий Король" и "Люди". Об этом "Обозревателю" сообщили в пресс-службе коллектива.

Диджей Валик Фото: Оля Закревская

Как из одной пластинки набрать сэмплов на пять хитов, почему не надо выбрасывать пластинки фирмы "Мелодия", должен ли диджей знать ноты, искусство или ловкость рук - обо всем этом можно узнать в фильме.

Режиссером выступил Стас Гуренко, производством занимались "Музика для Мас" и Red Glass.

"Мы сняли 18-минутный фильм, который рассказывает о роли диджея в группе. Цель съемки - просветительская, я хотел, чтобы люди узнали о том, что диджеи могут не только включать музыку и махать руками, но и играть на вертушках, как на музыкальном инструменте", - объяснил диджей Валик.

Диджей Валик Фото: Оля Закревская

Режиссер Стас Гуренко признался, что хотел показать людям, чем на самом деле занимаются диджеи в музыкальных группах.

"Для меня, как и для многих любителей музыки, профессия диджея вызывала лишь один вопрос: "Что это за черная магия?!" Наконец-то, благодаря этой съёмке, пали занавесы тайны и скрытое стало явным. Я теперь и сам чувствую себя немного диджеем. Вообще, всегда интересно делать фильмы, которые позволяют увидеть “закулисье” окружающего нас мира. Вы не представляете, какой объём работы нужно проделать, например, ради одного единственного звука в песне!" - утверждает он.

Диджей Валик Фото: Оля Закревская

Продюсер "Бумбокса" Алексей Согомонов и вовсе признался, что является фанатом Валентина.

"Я фанат Валика. И мне всегда хотелось объяснить каждому нашему слушателю, что этот смешно танцующий чувак, делающий вжик-вжик, сумасшедший профи. А когда месяц назад мы выпустили на виниле "Короля" и "Людей" я понял, что кроме стандартных "кто продюсировал и кто оформлял", я должен показать людям задверье", - говорит продюсер.

Посмотреть фильм "Скрейчово" можно здесь:

Как сообщал "Обозреватель", в апреле "Бумбокс" сыграют "специальные" концерты в Киеве.