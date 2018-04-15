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Беременная участница "Танців з зірками" рассекретила пол ребенка

1.3тЧитать новость на украинском

Известный украинский хореограф, участница шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко, которая готовится впервые стать мамой, рассекретила пол первенца (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Танцовщица призналась, что ждет сына. Об этом шла речь во время рубрики #backstage на "Голосі країни-8", ведущим которой является Артем Гагарин, передает ТСН.

Имя звезда называть отказалась. Алена также поделилась, что ее первенец появится на свет чуть позже месяца мая.

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О том, как Шоптенко успеет после родов подготовиться к новому сезону "Танців з зірками", который стартует осенью 2018 года, она еще не думала.

"Я об этом еще не думала. Самое главное, чтобы ребенок родился здоровым, счастливым, чтобы все прошло гладко. Чтобы было чем кормить. А там посмотрим", - призналась танцовщица.

Как сообщал "Обозреватель", ранее беременная Шоптенко поделилась с поклонниками трогательным роликом.

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Тема
Танцы со звездами
Персона
Алена Шоптенко
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