Atlas Weekend 2019: программа фестиваля на 11 июля

В Киеве стартовал самый масштабный музыкальный фестиваль Украины и один из самых знаменитых оpen-air Восточной Европы Atlas Weekend-2019. 11 июля на сцене фестиваля выступят украинские и зарубежные артисты.

Фестиваль "Атлас Викенд" проходит на территории на ВДНХ. Он продлится до 14 июля включительно. OBOZREVATEL собрал полезную информацию об Atlas Weekend в этом году: расписание на 11 июля, билеты, как будет работать общественный транспорт, карта фестиваля и другое.

Atlas Weekend 2019 Instagram @atlasweekend

Кто выступит 10 июля: список участников и расписание

Концерт на главной сцене начнется с 17:30, на других сценах выступления стартуют с 15:00. В рамках второго фестивального дня выступят украинские и зарубежные музыканты. Хедлайнером на главной сцене станет легендарный американский дуэт The Chainsmokers, играющий музыку в стиле электро-поп.

Подробное расписание и карта фестиваля:

Main Stage & West Stage

East Stage & North Stage

Night Stage (East) & Night Stage (Central)

Pepsi & Lays Stage & Kurenivka Stage

Burn Stage & Borjomi Active Stage

Театр (Central Night Stage)

Расположены сцены на "Атлас Викенд":

1 – Burn Stage; 2 – North Stage; 3 – Pepsi & Lays Stage; 4 – Night Stage; 5 – West Stage; 6 – Z-games Stage; 7 – Main Stage (главная сцена); 8 – East Stage; 9 – Kurenivka Stage (подробнее смотрите на карте фестиваля ниже).

Отметим, согласно карте, предоставленной организаторами, на фестивальной территории, помимо девяти сцен также будут функционировать 11 баров, большой фудкорт и более 30 зон для отдыха и работы (бассейн, кемпинг, пресс-зона, детская зона, медпункт и др).

Билеты на Atlas Weekend-2019

Можно купить несколько видов билетов: на 1 день, на 3 дня, абонемент на все дни, ночной билет на выступления диджеев. Есть обычная и vip-версия для тех, кто хочет наблюдать за главной сценой с огражденной площадки с баром и под навесом.

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Как будет работать транспорт

В третий день фестиваля, 11 июля, общественный транспорт будет курсировать в обычном порядке, работу метро продлят на час только 12 июля. Станция метро на ВДНХ закрывается в 23:55 в обычные дни, в случае продления работы она открыта до 00:55.

Также дополнительно отметим, что территория фестиваля построена с учетом потребностей семей с детьми и людей с инвалидностью. Организаторы обеспечили бесплатный вход участникам АТО, гостям в возрасте от 65 лет и детям до 12 лет.

Ранее OBOZREVATEL публиковал полный список хедлайнеров и подробности о фестивале Atlas Weekend-2019. Читайте об этом по ссылке.

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