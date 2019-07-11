Atlas Weekend 2019: программа фестиваля на 11 июля

В Киеве стартовал самый масштабный музыкальный фестиваль Украины и один из самых знаменитых оpen-air Восточной Европы Atlas Weekend-2019. 11 июля на сцене фестиваля выступят украинские и зарубежные артисты.
Фестиваль "Атлас Викенд" проходит на территории на ВДНХ. Он продлится до 14 июля включительно. OBOZREVATEL собрал полезную информацию об Atlas Weekend в этом году: расписание на 11 июля, билеты, как будет работать общественный транспорт, карта фестиваля и другое.
Atlas Weekend 2019
Instagram @atlasweekend
Кто выступит 10 июля: список участников и расписание
Концерт на главной сцене начнется с 17:30, на других сценах выступления стартуют с 15:00. В рамках второго фестивального дня выступят украинские и зарубежные музыканты. Хедлайнером на главной сцене станет легендарный американский дуэт The Chainsmokers, играющий музыку в стиле электро-поп.
Подробное расписание и карта фестиваля:
Main Stage & West Stage
East Stage & North Stage
Night Stage (East) & Night Stage (Central)
Pepsi & Lays Stage & Kurenivka Stage
Burn Stage & Borjomi Active Stage
Театр (Central Night Stage)
Расположены сцены на "Атлас Викенд":
1 – Burn Stage; 2 – North Stage; 3 – Pepsi & Lays Stage; 4 – Night Stage; 5 – West Stage; 6 – Z-games Stage; 7 – Main Stage (главная сцена); 8 – East Stage; 9 – Kurenivka Stage (подробнее смотрите на карте фестиваля ниже).
Отметим, согласно карте, предоставленной организаторами, на фестивальной территории, помимо девяти сцен также будут функционировать 11 баров, большой фудкорт и более 30 зон для отдыха и работы (бассейн, кемпинг, пресс-зона, детская зона, медпункт и др).
Билеты на Atlas Weekend-2019
Можно купить несколько видов билетов: на 1 день, на 3 дня, абонемент на все дни, ночной билет на выступления диджеев. Есть обычная и vip-версия для тех, кто хочет наблюдать за главной сценой с огражденной площадки с баром и под навесом.
Как будет работать транспорт
В третий день фестиваля, 11 июля, общественный транспорт будет курсировать в обычном порядке, работу метро продлят на час только 12 июля. Станция метро на ВДНХ закрывается в 23:55 в обычные дни, в случае продления работы она открыта до 00:55.
Также дополнительно отметим, что территория фестиваля построена с учетом потребностей семей с детьми и людей с инвалидностью. Организаторы обеспечили бесплатный вход участникам АТО, гостям в возрасте от 65 лет и детям до 12 лет.
Ранее OBOZREVATEL публиковал полный список хедлайнеров и подробности о фестивале Atlas Weekend-2019. Читайте об этом по ссылке.
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