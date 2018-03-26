"Не в*тники, простой народ": российская звезда прояснила ситуацию в РФ

В России не существует "в*тников" или так называемого электората.

Об этом заявила известная актриса и певица Алика Смехова в интервью "Московскому комсомольцу".

По ее словам, есть "деградирующие" и "маргиналы".

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"Что значит "в*тники"? Есть простые люди, и они прекрасны. Я много езжу по стране, и чем дальше, тем они проще, добрее и лучше. Есть маргиналы, спивающиеся, деградирующие… Но я все-таки не стала бы простых людей обижать по происхождению, по месту жительства", - возмутилась она.

Как сообщал "Обозреватель", Алика Смехова заявила, что она не увидела в Украине предвзятого отношения к себе из-за того, что она из России.