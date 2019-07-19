Не нужно оберегать талант от мира – член жюри "Черноморских Игр" Альона Савинова

С 26-го по 28 июля в Скадовске пройдет знаменитый фестиваль "Черноморские Игры", открывший путь на профессиональную сцену многим артистам, которые сегодня являются лицом современной украинской музыкальной культуры: Тина Кароль, Анастасия Каменских, Надежда Дорофеева, Юлия Санина, Михаил Хома, Ирина Розенфельд, Мика Ньютон, Юлия Войс, Иван Дорн, Марк Савин, Иван Березовский и другие.

OBOZREVATEL продолжает серию интервью с членами жюри и некоторыми именитыми участниками. На этот раз мы поговорили с преподавателем вокала, учителем Насти Каменских, членом жюри Альоной Савиновой. Основная тема нашего разговора – талант детей.

– Как вы отличаете очень талантливого ребенка от гениального?

– Талантливый ребенок – это тот, кто много работает над собой. А гениальность – это дар свыше, который, к сожалению, дается не всем. Гений – наивысшая степень одаренности, это тот, кто разрушает стереотипы, привносит что-то новое, необычное и неординарное.

– Когда в последний раз у вас перехватывало дух от мощи таланта перед вами?

– Сказать честно, у меня такого не бывает. Но я всегда восхищалась людьми, которые не зарывают свои таланты, которые стремятся и развиваются. Я всегда искренне восхищаюсь теми, кто встает после падений и двигается дальше.

– На фестиваль "Черноморские Игры" часто приезжают уже опытные дети. Что в данном случае важнее – талант или опыт?

– Невозможно разделяться талант и опыт. Важно и то и другое!

– "Черноморские Игры" это уже определенный уровень. Допустим, у меня есть талантливый ребенок, из которого я хочу вырастить звезду. С чего лучше начать? Какой фестиваль может стать первой ступенькой?

– На самом деле, какой именно это будет фестиваль – не играет никакой роли. Любая сцена, выступление, фестиваль либо конкурс – это бесценный опыт, который точно пригодится в жизни артисту, как маленькому, так и уже зрелому.

– Как обращаться с детскими талантами? Кто-то говорит, что таких нужно оберегать от внешнего мира. Кто-то наоборот – бросать в воду, как котенка. Вы как считаете?

– Детский талант – это очень интересная вещь. Самое важное в этом деле - уметь услышать ребенка, не навязывать ему свои стереотипы. И однозначно его поддерживать. Не нужно оберегать его от внешнего мира, ведь рано или поздно он с ним столкнется. А если он будет не готов к этой встречи, то в такой момент может возникнуть разочарование.

– В вашей практике был пример ребенка, который должен был вырасти в мегапевца, но в итоге все растратил?

– Конечно же, были и такие случаи. Просто многие думают, что учиться совсем не обязательно и одного таланта может быть достаточно. С таким мировоззрением человек может попросту растратить свои силы и талант.

– Часто сталкиваетесь со "звездной болезнью" у детей? От этого есть какая-то панацея?

– Да, и такое бывает. "Звездная болезнь" – это вещь приобретенная, которой, кстати, зачастую способствуют родители, ведь дети не рождаются со звездной болезнью.

– Может, у вас на уме уже есть имена детей, которые могут "взорвать" в этому году на "Черноморские Игры"?

– Конечно, свои фавориты есть всегда, но как показывает практика: прогноз – дело ненадежное. Нельзя предугадать, как выступит ребенок на самом фестивале. Именно поэтому нужно уметь справляться с волнением на сцене.

– Главное напутствие, которое бы хотели дать участникам "Черноморских игр-2019"?

– Нашим "черноморским" деткам я желаю творческой дерзости, куража и детской непосредственности! И, конечно, вдохновения, сил и веры в себя. Пойте так, чтобы дух захватывало!

Также читайте интервью с членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, представителем состава жюри "Черноморских Игр" Валентином Ковалем.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!