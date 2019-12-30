Миллионы, Lexus и загородный дом: стало известно об огромном наследстве Волчек

Наследство актрисы и художественного руководителя московского театра "Современник" Галины Волчек оценили в 50 миллионов рублей.

Как сообщает "Комсомольская правда", актрисе принадлежал автомобиль Lexus LS500 (примерно 5 млн руб) и квартира в Москве площадью 75 квадратных метров (от 30 млн руб). Отмечается, что имущество перейдет к ее сыну Денису Евстигнееву.

Также стало известно, что в собственности Волчек был дом в закрытом коттеджном поселке в Подмосковье. Земельный участок, стоимостью 5 миллионов рублей, актриса получила в подарок от знакомого предпринимателя, когда у нее начались проблемы с легкими и доктора посоветовали ей жить на даче.

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Галина Волчек РБК

По словам самой актрисы, дом на указанном участке ей построили сын Денис с невесткой Екатериной. Стоимость его в два раза больше, чем самой земли.

"Ухитрились сделать тут все с учетом всех моих личных привычек и вкусов. Я очень боялась, что строение будет двухэтажным: не люблю я этого. Так он и получился в один этаж, очень уютный, но вместе с тем просторный. И вокруг него нет никаких новомодных ландшафтных наворотов, зато есть лес, дикая девственная природа", — рассказывала Волчек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Волчек умерла в больнице в возрасте 86 лет. По предварительной версии врачей, это произошло от отека головного мозга и легких. Ранее стало известно, что состояние артистки резко ухудшилось.

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