''Забывал, когда трезвел'': бывшая жена Деппа откровенно рассказала о домашнем насилии

Когда актер Джонни Депп злоупотреблял алкоголем, он становился совершенно другим человеком. Одержимым и жестоким. В этом состоянии он якобы не раз избивал свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд. А когда трезвел, забывал о своих поступках.

Об этом пишет американский The Cut, ссылаясь на слова актрисы. Судебные разбирательства между 32-летней Херд и 55-летним Деппом продолжаются уже более двух лет.

Фото: thehollywoodreporter.com

Обвиненный в избиениях жены Джонни Депп вскоре после развода подал против Херд иск о клевете и якобы передал суду 87 записей, снятых домашней камерой видеонаблюдения, которые доказывают, что актриса сама неоднократно проявляла агрессию. В ответ на это Херд решила раскрыть все тайны и предоставила суду материалы, в которых подробно описала все выходки голливудского мачо.

"Когда он употреблял, я волновалась за нас обоих. Он становился совсем другим человеком, одержимым и жестоким. Мы называли эту версию Джонни "монстром". Он часто забывал о своем бредовом поведении, когда трезвел. Я любила его, верила его обещаниям стать лучше и ошибалась", - рассказала она.

Фото: style.news.am

По словам Херд, Депп нередко позволял себе не только алкоголь, но и наркотики.

"Джонни снова затеял со мной драку. Швырнул в меня графин, раскидал все вещи в комнате и стукнул кулаком по стене. Сильно ударил меня, схватил за волосы и потащил с лестницы в кабинет, гостиную, на кухню, в спальню и в комнату для гостей. Выдрал мне клок волос", - также заявила актриса.

"Я сказала ему, что больше не могу мириться с его поведением и ухожу. В ответ Джонни схватил меня за горло и повалил на пол…" - добавила она.

Более того, как подчеркнула Херд, отдельные случаи домашнего насилия происходили на глазах у свидетелей. Например, у ее сестры.

Фото: thehollywoodreporter.com

Сегодня Джонни Депп требует от бывшей жены 50 миллионов долларов и пытается доказать в суде, что историю с домашним насилием Эмбер якобы придумала для саморекламы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2016 году Херд подала на развод с Деппом, назвав причиной непримиримые противоречия, в частности алкоголизм актера и его привычку "распускать руки". Во время развода с Херд начались и судебные тяжбы Деппа с финансовыми менеджерами.По словам актера, его главная ошибка в том, что он никогда не читал документы, которые ему давал подписывать его финансовый директор.

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