Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Сплетни

Виторгана засекли с новой возлюбленной в Одессе: показательное фото

1.9т Читать материал на украинском

Бывший муж скандальной российской телеведущей Ксении Собчак, режиссер Максим Виторган засветился в Одессе с предполагаемой возлюбленной, актрисой Нино Нинидзе.

Соответствующий снимок прислала Telegram-каналу "Только никому…" блогер Джулия Асатурова, подловившая парочку возле бассейна.

Максим Виторган

Максим Виторган

instagram/mvitorgan

"Максим Виторган, например, отдыхает со своей новой девушкой Нино Нинидзе в Одессе и вообще не парится", – сказано в описании.

Новости
"За Богомолова отомщу": Собчак жестко ответила Шнурову на провокационное заявление
Виторгана засекли на пляже с Нинидзе

Виторгана засекли на пляже с Нинидзе

"Только никому..."

На фото Нино лежит на шезлонге и загорает в купальнике, а режиссер встал возле на нее, намереваясь подойти к мужчине, похожему на актера из "Квартета И" Ростислава Хаита. Сам Виторган поделился в своем сторис кадром, на котором изображен спасательный круг в виде черепашки и женская нога.

Максим Виторган показал женскую ногу

Максим Виторган показал женскую ногу

сторис Виторгана

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Максим Виторган Ксения Собчак
Место
Украина Одесса
Теги
шоу-бизнес сплетни
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel