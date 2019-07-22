Виторгана засекли с новой возлюбленной в Одессе: показательное фото

Бывший муж скандальной российской телеведущей Ксении Собчак, режиссер Максим Виторган засветился в Одессе с предполагаемой возлюбленной, актрисой Нино Нинидзе.
Соответствующий снимок прислала Telegram-каналу "Только никому…" блогер Джулия Асатурова, подловившая парочку возле бассейна.
Максим Виторган
instagram/mvitorgan
"Максим Виторган, например, отдыхает со своей новой девушкой Нино Нинидзе в Одессе и вообще не парится", – сказано в описании.
Виторгана засекли на пляже с Нинидзе
"Только никому..."
На фото Нино лежит на шезлонге и загорает в купальнике, а режиссер встал возле на нее, намереваясь подойти к мужчине, похожему на актера из "Квартета И" Ростислава Хаита. Сам Виторган поделился в своем сторис кадром, на котором изображен спасательный круг в виде черепашки и женская нога.
Максим Виторган показал женскую ногу
сторис Виторгана
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган официально расстались в марте 2019 года.
Уже в апреле счастливого Виторгана заметили в объятиях российской актрисы Дарьи Екамасовой.
Позже ему приписали отношения с артисткой Агнией Кузнецовой.
Также Собчак и Виторган пересеклись на светском мероприятии на Кипре, вызвав подозрения, будто они снова вместе.
В ответ на это Богомолов показал интригующий кадр с Собчак, подчеркнув, что это "ответ бывшему".
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