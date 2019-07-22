Виторгана засекли с новой возлюбленной в Одессе: показательное фото

Бывший муж скандальной российской телеведущей Ксении Собчак, режиссер Максим Виторган засветился в Одессе с предполагаемой возлюбленной, актрисой Нино Нинидзе.

Соответствующий снимок прислала Telegram-каналу "Только никому…" блогер Джулия Асатурова, подловившая парочку возле бассейна.

Максим Виторган instagram/mvitorgan

"Максим Виторган, например, отдыхает со своей новой девушкой Нино Нинидзе в Одессе и вообще не парится", – сказано в описании.

Виторгана засекли на пляже с Нинидзе "Только никому..."

На фото Нино лежит на шезлонге и загорает в купальнике, а режиссер встал возле на нее, намереваясь подойти к мужчине, похожему на актера из "Квартета И" Ростислава Хаита. Сам Виторган поделился в своем сторис кадром, на котором изображен спасательный круг в виде черепашки и женская нога.

Максим Виторган показал женскую ногу сторис Виторгана

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