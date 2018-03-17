"Холостяк-8": кто покинул шоу

В пятницу, 16 марта, на канале СТБ вышел второй выпуск шоу "Холостяк-8", в котором главному герою проекта Рождену Ануси пришлось проститься сразу с несколькими девушками.

Холостяк приготовил для участниц непростое испытание: все вместе они отправились в дорожных трейлерах в путешествие по Украине. О том, как справились с заданием девушки, расскажет "Обозреватель".

Участницы разделились на четыре команды и расселили в разные трейлеры.

Пресс-служба СТБ

Дорога оказалась весьма сложной и не всем девушкам было комфортно справляться со скромными бытовыми условиями.

А тем временем Рожден задумал нечто романтическое: он решил вернуть на проект Настю — участницу, которая не присутствовала на первой вечеринке, — и забрать ее на проект. Он подарил девушке огромный букет роз и поздравил с прошедшим днем рождения.

Пресс-служба СТБ

Пока Настя собиралась, холостяк познакомился с семьей девушки: мамой и ее сыном.

Местом встречи Рождена и других участниц был Каменец-Подольский. Пока холостяк с Настей были в пути, остальные девушки отдыхали и наслаждались красивой природой.

Пресс-служба СТБ

Первой на свидание холостяк пригласил учительницу Олю. Откровенный разговор не принес ей розу, и она начала волноваться.

А вот со второй Олей, победительницей аукциона, у Рождена почти сразу возникла симпатия.

Затем на двойное свидание холостяк отправился с Настей и Риммой. В итоге розу получила Настя.

Пресс-служба СТБ

Римма сильно расстроилась и показала Рождену свою слабость, за что и получила заветный цветок.

Затем вся команда отправилась в Закарпатье, где и состоялась церемония роз.

А вот дальше события развивались как сюжет захватывающего триллера. Прежде чем начать вручение роз, холостяк решил поговорить с одной из участниц. Но вдруг его планы прервала полиция. Представители правоохранительных органов получили заявление от сестры Риммы, что девушку насильно удерживают на проекте. Такая информация шокировала Рождена. Он забрал у нее розу и отправил домой.

Пресс-служба СТБ

Итогом церемонии роз второго выпуска стал уход не только Риммы, но и Оли-учительницы и Маши-"кошки". По словам Рождена, Маша не желает брать на себя ответственность за собственный выбор, а Оля не раскрывается по-настоящему, создавая себе чужие образы.

Пресс-служба СТБ

Теперь борьбу за сердце Рождена Ануси на шоу "Холостяк-8" продолжат 11 участниц.

Пресс-служба СТБ

По материалам СТБ

Смотреть онлайн 2 выпуск шоу "Холостяк-8" от 16.03.18

Как сообщал "Обозреватель", ранее Рожден Ануси рассказал о романе с Анной Седоковой.