Звезда 'Один дома' Маколей Калкин шокировал, почему уже 30 лет не разговаривает с отцом: хотел сесть в тюрьму, только бы не видеть его

Прошло более трех десятилетий с тех пор, как звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин прекратил какое-либо общение со своим отцом Кристофером (Китом) Калкином. С самого детства актер не чувствовал родительской любви к себе и имел с ним напряженные отношения.

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В интервью подкасту Sibling Revelry он рассказал о сложных отношениях с отцом. По его словам, папа оказывал на него сильное психологическое давление, а также физически и морально издевался в детстве.

Оливер Хадсон, один из ведущих подкаста, спросил, почему Маколей Калкин рано ушел из киноиндустрии. "Я просто устал. Я помню, как сказал отцу: "Мне нужен перерыв", – отметил актер.

Однако, по его словам, Кит Калкин не желал останавливать карьеру сына, ведь актерские гонорары 10-летнего Маколея стали главным источником дохода для семьи. Он чувствовал себя в ловушке, потому что не имел выбора. Лишь когда родители развелись, актер получил возможность уйти из киноиндустрии и прекратить какое-либо общение с отцом.

"Я не разговаривал с ним примерно 30 с чем-то лет. Он тоже этого заслуживает. Он мужчина, который имел семерых детей, а теперь у него четверо внуков. И никто из них не хочет иметь с ним ничего общего", – признался Калкин.

Актер также вспомнил, что в юном возрасте пытался избежать встреч с отцом даже ценой возможного заключения: "Я сказал своему адвокату: "Да, я не буду этого делать". Он сказал: "Ну ты знаешь, это будет неуважение к суду и прочее". Я говорю: "Хорошо. А как насчет этого? Я бросаю вызов судье, чтобы он посадил меня в тюрьму за то, что я не хочу посещать своего отца-обидчика. В самом деле, я собираюсь удвоить этот вызов. Я бросаю ему двойной вызов – арестовать самого известного ребенка в мире".

Это не первый раз, когда Маколей Калкин публично высказывается о своем отчуждении от отца. Еще в 2018 году он заявил, что Кит был "психически и физически жестоким". "Делай хорошо или я тебя ударю" – так, по словам актера, отец обращался с ним в детстве. Маколей утверждает, что отец его ненавидел еще до того, как он стал знаменит.

Калкин подчеркнул, что издевательства отца над ним были не только из-за денег или карьеры, а из-за желания доминировать над собственным ребенком. "Он был плохим человеком. Он жесток физически и морально – я могу показать вам все свои шрамы, если захочу. Всего, что он пытался сделать в жизни, мне удалось добиться до того, как мне исполнилось 10 лет", – утверждал Калкин.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда "Один дома" Маколей Калкин во второй раз стал отцом. Звездная пара долго скрывала появление на свет наследника.

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