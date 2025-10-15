Жили под прицелом и умерли молодыми: как сложилась судьба троих детей Степана Бандеры и что известно о его внуках

15 октября исполняется 66 лет со дня гибели Степана Бандеры – проводника Организации украинских националистов, символа освободительной борьбы и человека, чье имя до сих пор остается одним из самых противоречивых в новейшей истории Украины. Его жизнь оборвалась в 1959 году в Мюнхене – тогда советский агент Богдан Сташинский убил Бандеру выстрелом из специального пистолета, который стрелял цианистым калием.

Однако не только он, но и его семья заплатила высокую цену за борьбу с тоталитарной системой. Проводник ОУН воспитывал с активисткой ОУН Ярославой Опаривской троих детей – Наташу, Андрея и Лесю. Все они родились в эмиграции: Наталья – в мае 1941 года в Сянике (Польша), Андрей – в апреле 1946-го в Баварии (Германия), а самая младшая Леся – в мае 1947 года в Мюнхене (Германия). OBOZ.UA расскажет, что о них известно и почему дети не знали, чем занимался их отец, вплоть до его смерти.

Дети не знали о деятельности отца

Из-за подпольной деятельности Степана Бандеры дети выросли фактически без него – активист постоянно менял место жительства и жил под конспирацией, рискуя собственной жизнью. Дети долго не знали, кем на самом деле является их отец.

Как вспоминал внук Степан Бандера-младший в 2010 году, его отец Андрей в детстве вынужден был ходить в школу с оружием – советские агенты неоднократно пытались его похитить.

"Мой папа, 11-летний мальчик, должен был ходить в школу с оружием. Потому что были две попытки спецслужб похитить молодого Андрея. Поэтому его научили стрелять... Он даже не знал, почему. Но ему объяснили, что так надо: за тобой охотятся. Думаю, что это очень влияло на психику парня", – рассказывал Степан Бандера-младший.

После убийства проводника ОУН семью под чужой фамилией перевезли в Канаду. Там они пытались жить обычной жизнью – посещали школу, университеты, праздновали Рождество и Пасху, пели украинские песни. В Канаде дети Бандеры чувствовали культурную связь с Родиной, и это стало возможностью сохранить национальную идентичность даже за рубежом.

Что известно о детях и внуках Бандеры

Несмотря на попытки забыть прошлое, судьба детей Бандеры была нелегкой. Андрей умер в 37 лет от сердечного приступа, Наталья осталась в Германии и ушла в мир инной в 1985 году от рака, а Леся умерла в 2011 году в Торонто на 64-м году жизни. Все они и их избранники оставались активными участниками украинской общины диаспоры, поддерживая музейное наследие своего отца.

Зять Степана Бандеры – Андрей Куцан, муж Натальи, рассказывал о знакомстве с тестем: "Я имел большую честь, после экзамена зрелости в июне 1955 года, иметь встречу с проводником, в Мюнхене, на Цеппелинштрассе, 67, в диаспорной централи освободительной борьбы ОУН против Советского Союза. Это было необычное переживание будущего студента".

Наталья и Андрей поженились в 1970 году, проживали в Канаде и воспитали двух детей – Софию и Ореста, которые сейчас представляют младшее поколение семьи Бандеров.

К сожалению, сердце Андрея Куцана остановилось 3 октября 2023 года в Германии. Он до конца жизни занимался музеем Степана Бандеры в Мюнхене.

Отец Степана Бандеры-младшего – Андрей Бандера – был активистом и журналистом, членом националистической Лиги освобождения Украины. Умер в 1984 году от сердечного приступа.

Внук Степан Бандера, полный тезка своего деда, (сын Андрея Бандеры) в 2010 году принял из рук тогдашнего президента Виктора Ющенко награду – Золотую Звезду Героя Украины, присвоенную проводнику ОУН посмертно.

"Это был мой долг – взять эту награду – от имени семьи, от имени всех, для кого Бандера стал символом целого поколения", – отмечал он.

Степан-младший признается, что носить фамилию Бандеры – и честь, и бремя одновременно: "Трудно, когда видишь, сколько грязи выливается на твой род, особенно на интернет-форумах, сколько наглости и невоспитанности. Нужно включать психологический фильтр и игнорировать это. А насчет требований... Часто некоторые люди мне говорят: ты должен быть, как твой дед, действуй! Они, видимо, думают, что флаг борьбы передается, как корона у монархов".

Сейчас он живет между Канадой и Украиной, активно участвует в сохранении культурного наследия, организовывает выставки и презентации в честь памяти о своем деде.

