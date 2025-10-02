Вышел первый трейлер шоу 'Предатели': среди участников – Елена Мандзюк, Артур Логай, Даша Трегубова

31 октября состоится премьера главного шоу осени – "Предатели" производства SWEET.TV Originals. Первый выпуск будет доступен бесплатно на платформе национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV.

В сети появился первый трейлер украинской версии детективного реалити, ставшего настоящим хитом в мире.

Среди участников шоу – известная инфлюенсер Елена Мандзюк, телеведущая и актриса Даша Трегубова и популярный актер театра и кино Артур Логай. В игре характеров и стратегий им придется столкнуться с обладательницей титула "Мисс Украина Вселенная – 2021" Анной Неплях, блогером-миллионщицей в TikTok Лилией Слесар и актером и военным Владимиром Ращуком, который известен по сериалу "Пограничники".

Полный список участников можно посмотреть на официальном сайте.

Среди 22 игроков, которые будут бороться за главный приз в полмиллиона гривен, есть представители самых разных профессий: менталист, преподавательница, профессиональный игрок в покер, бизнесмен, стендаперка, психолог и не только.

"Выбор игроков был задачей со звездочкой. Это те, кто действительно любит игры, азартные люди с огоньком в глазах, готовые полностью в них раствориться. Именно поэтому среди наших участников есть представители совершенно разных сфер, и каждый из них способен удивлять", – делится шоуранерка, руководитель продакшна SWEET.TV Originals Елена Кричковская.

В шоу "Предатели" игроки могут сохранить в секрете свою настоящую профессию и выбрать для себя новую роль. Кто-то может скрыть свои сильные стороны, а другие – наоборот сделать их главным оружием. Участники имеют полную свободу действий, что делает сюжет по-настоящему увлекательным для зрителей.

По условиям, они оказываются в мистическом дворце Шенборнов на Закарпатье без всякого контакта с внешним миром – без телефонов и интернета. Участники не могут общаться друг с другом вне камер и не контактируют со съемочной группой. Все, что зрители увидят на экране – настоящие человеческие отношения, без прописанных сценариев. Руководит ходом игры ведущий Алексей Гнатковский.

Справка

"Предатели "– это украинская адаптация мирового хита The Traitors – шоу, покорившее миллионы зрителей в более чем 30 странах. В центре сюжета – напряженная психологическая игра с неожиданным развитием событий, которая держит внимание зрителей до самого финала.

По правилам, среди 22 игроков ведущий выбирает 3 "предателя", которые каждую ночь тайно будут устранять других по одному, увеличивая собственные шансы на победу. Остальные участники – "верные " – должны распознать "предателей" и путем голосования разоблачить их, иначе рискуют потерять шанс на выигрыш. Те, кто дойдет до финала – разделит денежный приз между собой. Но если среди них окажется "предатель" – он заберет себе всю сумму.

Больше информации – на официальном сайте и в соцсетях шоу.