Viva La Vida: Артем Пивоваров представил третий сингл из нового альбома. Видео

Артем Пивоваров открывает очередную главу своей музыкальной истории, что в очередной раз доказывает: в будущем LP слушателей ждет яркая звуковая мозаика из различных музыкальных жанров. "Viva La Vida" – о любви, которая дает импульс различным эмоциям и жизненным сценариям. В песне чувствуется легкое настроение, танцевальная энергетика и свобода, подчеркивающие принятие жизни во всех ее проявлениях.

Видео дня

Видео "Viva La Vida" усиливает главный посыл работы. Сюжет этого музыкального мини-фильма полон контрастов и бешеного ритма. Это аттракцион неожиданностей, приправленный спецэффектами, яркими образами и хаотичностью, что превращает просмотр в увлекательное приключение.

В то же время визуальный стиль переплетается с нашей реальностью – адаптацией к ежедневным разрушениям. Как и в предыдущем клипе Артема, здесь вшиты пасхалки – очередные фрагменты большой истории от автора. Над созданием этой технологически сложной визуализации, ставшей одной из самых масштабных видеоработ артиста за последние годы, работала команда из более чем 80 человек, которые не ограничились стандартным подходом, так же как и Пивоваров – определенными жанрами. Двухдневные съемки и новые для украинской индустрии инженерные решения позволили передать задор песни в масштабной визуальной форме.

Live-премьера песни "Viva La Vida" состоится 13 июня во время грандиозного шоу Артема Пивоварова на стадионе "Юбилейный" в Буче.

Артем Пивоваров: "Лучший способ понять замысел "Viva La Vida" – рассмотреть его через призму собственного восприятия. В визуализации работы вас ждет эффектный экшн, динамичный сюжет, который захватывает дух и порой сбивает с толку. Мир полон сюрпризов, важно ценить и проживать каждый момент осознанно и на полную. Да здравствует жизнь!"