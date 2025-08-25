Верит, что 'русский мир' спасет. Фагот рассказал, почему прекратил общение с родным братом из Харькова

Музыкант группы "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот) рассказал, что не общается со старшим братом из-за его пророссийских взглядов. По словам артиста, последней каплей стал разговор, когда брат хотел приехать к нему в Киев из Харькова, где было опасно из-за обстрелов.

Фагот согласился, но при условии, что тот запишет короткое видео с месседжем: "Путин – х*йло". Брат отказался. Об этом Олег Михайлюта рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Примерно с апреля 2022 года мы перестали общаться, и так продолжается по сей день, – рассказал музыкант. – Я так понимаю, что душой он до сих пор застрял в СССР. Мы много лет спорили на эту тему, но я так и не нашел слов, чтобы убедить его, что Советский Союз – это плохо. Там он себя помнит молодым, а сейчас – не чувствует нужным. Вероятно, именно эти мысли тянут назад в прошлое".

По словам музыканта, последней каплей стал разговор, когда брат хотел приехать к нему в Киев из Харькова, когда там было очень горячо: "Я согласился, но, зная его убеждения, поставил условие записать видео с простым месседжем: "Путин – х*йло". Он отказался. Я сказал: "Если ты не готов изменить убеждения и до сих пор веришь, что "русский мир" тебя спасет, нам не о чем общаться".

Несмотря на попытки сохранить отношения, связь с братом оборвалась. Единственное, что свидетельствует о том, что он жив и помнит о родных, – единичные праздничные рассылки: "Периодически он присылает маме моего сына на праздники картинки каких-то надувных шариков или, знаете, те вайберные рассылки с поздравлениями на Рождество и прочее. Так я понимаю, что он жив".

Но даже когда Фагот сделал шаг навстречу, ответа так и не получил: "Как-то мы были в Харькове, снимали клип на песню "Найди меня". Во время паузы я взял машину и поехал на мамину могилу. Попасть туда – это сейчас целый квест, потому что кладбище заросло, многие люди уехали и некому ухаживать. Но я все же нашел могилу, убрал, сделал фото и отправил брату – сделал шаг навстречу. Он сообщение увидел, но никак не отреагировал. В этом году ему исполнилось 60 лет. Жена разделяет его взгляды. Возможно, это от нее и идет, она родом из-под Тамбова, этническая русская. Хотя думаю, что все же дело не в ней. Она всегда казалась вполне нормальным человеком, хотя, как оказывается, среди русских таких нет".

