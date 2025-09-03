Ведущая Оксана Гутцайт раскрыла, почему в кулуарах телемарафона говорят о его закрытии

Телемарафон, ставший главным информационным продуктом украинского телевидения после начала полномасштабной войны, все чаще оказывается в центре дискуссий. Зрители жалуются на усталость от однообразия эфиров, а среди телевизионщиков ведутся разговоры о возможности переформатирования или даже закрытия проекта.

О настроениях внутри профессиональной среды откровенно рассказала ведущая ICTV Оксана Гутцайт. В интервью журналистке Наталье Тур она призналась, что марафон утомил не только аудиторию, но и самих журналистов и ведущих.

"Мы тоже хотим вернуться к своим программам"

По словам Гутцайт, сотрудники телемарафона все чаще обсуждают его будущее.

"Мы тоже хотим вернуться к той работе, которая у нас была до полномасштабной войны. Я в телевидении 20 лет, и я долго и много работала для того, чтобы дойти до того, чтобы я была ведущей в прайм-тайме, чтобы у меня было какое-то личное, те выпуски, которые только я могу вести. Поэтому, конечно, я согласна, и люди устали, и даже мы устали, и мы все хотим уже иметь свои программы, свои новости, а даже уже мы скучаем по тем рейтингам, как когда-то было", – призналась журналистка.

Ведущая добавила, что до войны телеканалы соревновались за рейтинги, и эта конкуренция мотивировала работать лучше. В то же время она подчеркнула: окончательные изменения в телеэфире возможны только после завершения войны и победы Украины.

Кто такая Оксана Гутцайт

Оксана Андрусенко, в браке Гутцайт – украинская журналистка, радио- и телеведущая. Работала на телеканалах "БТБ", "НТН", "Новый канал", "1+1". Сейчас ведущая программы "Факты" на ICTV.

В 24 года она переехала в Киев из Харькова. Окончила Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получила степень магистра. Замужем и имеет двоих детей.

Свой путь в медиа начала с работы на радио. С 2002 года работала в Мировом Спортивном Агентстве на радио "Проминь". В 2004 году стала спортивной журналисткой телеканала НТН, впоследствии перешла на "Новый канал", где вела программу "Спортрепортер".

После 2011-го работала на "1+1", где вела развлекательные шоу, в частности "Звезды в опере" и "Я люблю Украину". Была ведущей студии "Олимпийских страстей" во время Олимпийских игр в Лондоне.

С 2013 года работала на телеканале "БТБ", а с марта 2015 года – ведущая "Фактов" на ICTV.

Ранее OBOZ.UA писал, что телемарафону "Единые новости" не доверяет почти половина украинцев. С 2023 года доверие украинцев к телемарафону начало падать, и по состоянию на февраль 2024-го стало вдвое меньше, чем было в мае 2022 года.

