Вечеринка в стиле Джеймса Бонда подняла на уши Голливуд: на принца Гарри, Вин Дизеля и других звезд вызвали полицию в дом миллиардера

Семидесятилетие Крис Дженнер стало событием, которое буквально "подняло на уши" Беверли-Хиллз. Пышная вечеринка в стиле агента 007 Джеймса Бонда, состоявшаяся в субботу, 8 ноября, в особняке супругов миллиардера Джеффа Безоса и экс-журналистки Лорен Санчес, собрала множество звезд, но завершилась вмешательством полиции из-за жалоб на шум.

Видео дня

Как сообщает TMZ, правоохранителей дважды направляли в поместье после многочисленных жалоб жителей окрестных районов. Полицейские пообщались с охраной и объявили предупреждение, однако впоследствии вернулись снова, когда обнаружили, что улицу перед домом перегородили декоративные живые изгороди без разрешения, чтобы звездные гости могли беспрепятственно покинуть событие. Их пришлось убрать.

На вечеринке, организованной известным ивент-менеджером Минди Вайс, присутствовали Опра Уинфри, Мэрайя Кэри, Тайлер Перри, Вин Дизель, Марк Цукерберг, Пэрис Хилтон, Снуп Догг, а также британская королевская пара – принц Гарри и Меган Маркл. Среди гостей заметили и Адель с бойфрендом Ричем Полом.

Не обошлось и без всего семейства Кардашьян: Ким, Кортни, Кендалл, Хлои, Кайли Дженнер, Трэвис Баркер, Скотт Дисик, Кори Хэмбл и Тристан Томпсон.

Как пишет Page Six, сама вечеринка получила символическое название "007(0) на ее 70-летие". Гости придерживались дресс-кода: мужчины в смокингах, женщины – в вечерних платьях в стиле агентов МИ6. Атмосфера события, как пишут источники, напоминала сцены из культовых шпионских фильмов.

Звезды общались в уютных лаунж-зонах, а музыкальным подарком стало живое выступление Бруно Марса – именно во время его сета, по словам очевидцев, шум достиг пика.

Крис Дженнер появилась перед гостями в красном платье без бретелек с рюшами и длинным шлейфом. Ее образ дополняли черные сетчатые перчатки и бриллиантовые серьги, браслет и кольцо.

По словам очевидцев, она выглядела безупречно. "Это был настоящий гламур Старого Голливуда. Все говорили о том, как великолепно она выглядит", – цитирует издание People источник с вечеринки.

Отметим, что свой день рождения Крис Дженнер праздновала еще 5 ноября (среда), однако само празднование перенесли на вечер субботы 8 ноября.

