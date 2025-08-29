В новый список Forbes '30 до 30' попали трое певцов: кто они и чем прославились

В Киеве 28 августа состоялось награждение очередного списка "30 до 30" от журнала Forbes Ukraine. Событие традиционно собрало молодых лидеров бизнеса, науки, общественного сектора и культуры. В этом году в категории "Музыка" отметили сразу трех украинских артистов, которые уже успели заявить о себе на сцене и завоевать расположение слушателей.

В перечень самых успешных молодых людей вошли Марина Круть, известная своей игрой на бандуре и авторскими песнями, Павел Гоц (NAZVA) – представитель новой волны украинской поп-музыки, а также OTOY – хип-хоп исполнитель, который сочетает современные ритмы с актуальной социальной тематикой, а его трек "Пекло" последние несколько недель разрывает чарты. Их имена среди лауреатов подтвердил музыкальный критик и обозреватель Макс Нагорняк, ведь официальный список на сайте Forbes еще не опубликован.

Формат вечера в этом году получил символическое название"Симфония поколений". Организаторы соединили молодых артистов с известными звездами, создав уникальные дуэты:

Лилу45 и Наталья Могилевская исполнили "Відправила меседж";

исполнили "Відправила меседж"; ХЗВ и Я Тоня представили номер "Поверни мені мій пубертат";

представили номер "Поверни мені мій пубертат"; Виктор Павлик и Latexfauna спели легендарную композицию "Ні обіцянок, ні пробачень".

"В этом году под слоганом "Симфония поколений" мы расскажем истории молодых и амбициозных украинцев, чьи достижения вдохновляют. Это наши защитники, изобретатели, бизнесмены, спортсмены и общественные деятели, которые не боятся рисковать и менять страну", – отметили в Forbes Ukraine.

В прошлом году украинский Forbes представил уже пятый список "30 до 30", отметив ярких представителей культуры и общества. Как писал тогда OBOZ.UA, в рейтинг вошли певица Klavdia Petrivna (Соломия Опрышко), участница Евровидения 2024 Jerry Heil, театрально-музыкальная группа Schmalgauzen, ветеран войны и автор проекта "Отвал ног" Александр "Терен". В лонглисте также были основатель творческого объединения МУР Александр Хоменко и поэтесса-военнослужащая Оксана "Ксена" Рубаняк.

По данным редакции, в прошлом году к участию в отборе поступило более 1200 анкет – рекордное количество за все годы существования проекта. Самой молодой участницей стала 19-летняя Klavdia Petrivna.

