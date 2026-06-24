В ходе благотворительного концерта BAH.ROMA в Киеве собрали 170 тысяч гривен: кто присутствовал на мероприятии

21 июня на террасе киевского пространства Д12 состоялся благотворительный концерт BAH.ROMA. В ходе мероприятия удалось собрать 170 120 гривен на наземный роботизированный комплекс "Равлик". Об этом сообщил Рома Бахарев в своих соцсетях.

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Этот наземный роботизированный комплекс помогает ГУР выполнять различные задачи на поле боя, в частности доставлять боеприпасы, эвакуировать раненых, проводить разведку и устанавливать оборудование.

Впервые BAH.ROMA выступили в Д12 в 2020 году. Благотворительный концерт под открытым небом посетили, в частности, лидеры мнений, инфлюенсеры и предприниматели. Среди них соучредительница Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская, маркетинг-директор MEGOGO Валерия Толочина, актриса и блогер Настя Коротка, исследовательница и журналистка Анна Лодыгина, менеджер Киева Юлия Бевзенко, телеведущая и общественная деятельница Дарья Коломиец, программный менеджер и куратор Анна Гадецкая, украинская певица Розали Номбре, а также инициатор акции "Стол памяти" и основательница "Благотворительного фонда имени Ильи Грабара" Мария Грабар.

BAH.ROMA – композитор, автор песен и исполнитель, сочетающий в себе глубину и искренность. Создает музыку и развивает украинскую культуру. В 2024 году его трек "Котики" попал в номинацию Best Rap Performance премии Grammy. С начала полномасштабного вторжения BAH.ROMA уже собрал более 10 миллионов гривен в поддержку украинской армии.

Присоединяйтесь к сбору средств на НРК по ссылке.