Украинский актер-воин сравнил Путина с Резниковичем, сбежавшим из Украины и спрогнозировал судьбу России: будет драматическая развязка

Актер-воин Даниил Мирешкин, в свое время работавший в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки, прокомментировал предательскую позицию экс-главы заведения Михаила Резниковича. Бывший руководитель ведущего украинского театра никогда не скрывал любви к "русскому миру", с началом полномасштабного вторжения сбежал из Украины, а впоследствии стал распространять лживые нарративы о своей Родине.

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В интервью OBOZ.UA Даниил Мирешкин выразил надежду, что история падения Резниковича повторится со всей Россией с "ее хищной напыщенностью, тоталитаризмом". Мол, все это было в Театре Леси Украинки.

"То, что произошло с Резниковичем, его отстранение от должности и вынужденный выезд из Украины с точки зрения жизни – невероятная драматическая развязка, – говорит Даниил Мирешкин. – Вот вся кичливость, искусственное восхваление театра, где прославлялось русское – и такой мелкий конец. Он как обиженный ребенок пишет какие-то "разоблачительные" сообщения в Facebook – это выглядит жалко. И это логический финал маленького "русского мира".

"Вы только вдумайтесь: Театр русской драмы имени Леси Украинки – это же нонсенс! Я до сих пор не понимаю, почему у меня, почему у всех нас не вызывал раньше вопрос, как это могло быть, – продолжает актер. – Это же Россия в миниатюре в центре Киева – с царем во главе, с вертикалью власти. И таково феерическое завершение этой истории. Я надеюсь, что это судьба России – ее тоже такое ждет. С ее хищной напыщенностью, тоталитаризмом – все это было в Театре Леси Украинки. Я это видел, проходил собственно, потому что служил там какое-то время".

Напомним, Михаил Резникович – народный артист и Герой Украины, лауреат Национальной премии им. Шевченко. В должности гендиректора – художественного руководителя театра состоял с 1994 года. Поддерживал Виктора Януковича во время Оранжевой революции. В 2006 году стал депутатом Киевсовета от Партии регионов, а в августе 2013 года Янукович присвоил режиссеру звание Героя Украины. В ноябре 2022 года Резникович уехал из Украины. В начале 2023 года он был уволен с должности руководителя Национального академического драматического театра имени Леси Украинки. В июле прошлого года Национальная академия искусств Украины приняла решение лишить Резниковича звание академика за пропаганду нарративов страны-агрессора.

Ранее OBOZ.UA писал, как отреагировали известные украинцы на шокирующее интервью Михаила Резниковича белорусскому и российскому изданиям. В беседе он называл войну в Украине "военной операцией". Предатель цитировал Толстого, Достоевского и Сталина. А также выражалт надежду, что "Россия будет развиваться все сильнее и сильнее".

Полное интервью с Даниилом Мирешкиным читайте на OBOZ.UA здесь.

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