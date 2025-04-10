'У вас там едят мальчиков на Майдане': украинский актер-воин рассказал, как звезда 'Кавказской пленницы' звала его к себе в Москву

Популярный украинский актер Даниил Мирешкин, ушедший в 2022 году добровольцем на фронт, вспомнил, как до полномасштабного вторжения ему советовали жить в России. Такое предложение артист получил от известной российской актрисы Натальи Варлей, с которой он работал на одной сцене.

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Об этом Даниил Мирешкин рассказал в интервью OBOZ.UA. Наталья Варлей, известная ролями в фильмах "Кавказская пленница" и "Вий", поддерживает агрессивную кремлевскую политику по отношению к Украине.

"Я некоторое время сотрудничал с так называемым Московским независимым театром, который на самом деле базировался в Полтаве, – рассказывает Даниил Мирешкин. – Местный делец, который все это организовал, приглашал звезд, которые уже, образно говоря, догорали. И "катался" со спектаклями на их шлейфе, монетизируя его. В представления также приглашали молодых артистов. Вот я объездил с ними все постсоветские страны, в том числе и Россию. Мы как раз были с Варлей в туре, когда произошел Майдан. Отыграли последний спектакль, возвращались в Москву, чтобы оттуда отправиться домой, в Киев. А она мне говорит: "Даня, а у вас там едят мальчиков на Майдане, оставайся, будешь жить у меня в квартире". "Наталья Владимировна, не городите чушь, – отвечаю. – Там нет людоедов. В Киеве избили студентов, в том числе из моего университета, с этого все началось. Я в курсе, что происходит".

Однако дальше, по словам актера, началось странное: "Рассказываю ему, и впервые в жизни сталкиваюсь с тем, что человек отказывается воспринимать факты. Слышать не хочет! Он предпочитает находиться в обмане, потому что это дает ему возможность возмущаться, сердиться на каких-то мифических "бандеровцев". А мы, мол, хорошие, боремся за правду".

"А с другой стороны, это не удивительно, потому что если признать правду, то выходит, что они идиоты и рабы. Поэтому им легче пойти на войну и умереть там, чем принять действительность", – добавляет артист.

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса Наталья Варлей, известная ролями в фильмах "Кавказская пленница" и "Вий", высказалась по поводу возрождения СССР. По ее словам, россияне, белорусы и украинцы – это вроде бы один народ, только Украину изъяли, а в Беларуси властвует дисциплина. В 2014 году ура-патриотка активно выступала за аннексию Россией украинского полуострова Крым. В 2015 году Натальи Варлей запретили въезд на территорию Украины.

Полное интервью с Даниилом Мирешкиным читайте на OBOZ.UA в пятницу, 11 апреля.

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