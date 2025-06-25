'У него не было времени': Тоня Матвиенко удивила, почему дважды хотела уйти от Арсена Мирзояна и как они преодолели кризисы в браке

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая восемь лет назад официально связала себя узами брака с музыкантом Арсеном Мирзояном, призналась, что в их отношениях несколько раз возникали серьезные кризисы. По словам знаменитости, в определенный момент любимый перестал уделять ей достаточно внимания, поэтому она даже хотела уйти от него.

Видео дня

О сложных периодах в личной жизни звезда рассказала в интервью Маше Ефросининой. Она отметила, что впервые проблемы в их семье возникли после рождения дочери Нины.

"Он очень мало мне уделял времени. Он будто в какой-то момент не то, что обо мне забыл, у него не было времени мне звонить. Он просто знал, что я дома с мамой, у меня все хорошо. А у него такой взлет, внимание, интервью, усталость, ему вообще было не до меня. Я это тоже понимала, но меня это очень обижало. Он мне говорил: "Выбирай, или я буду дома с малышкой сидеть, или деньги зарабатывать". Это приводило к кризисам. Я терпела, а он продолжал, скажем так, дальше издеваться. Такой момент был, что я говорила, что больше не могу. Говорила, если у тебя нет времени на меня, отпусти меня, потому что я тоже хочу быть счастливой. Говорила, что со мной так не будет, или ты мне уделяешь внимание, или мы не вместе", – поделилась певица.

Как отметила Тоня Матвиенко, во второй раз их брак едва не распался после смерти Нины Матвиенко. Когда звезда потеряла маму, сильно закрылась в себе и имела ужасное моральное состояние. Тогда Арсен Мирзоян не понимал, как вести себя с любимой, поэтому просто ее не трогал.

"Он не знал вообще, что со мной делать. Слава Богу, он не знает, что такое потеря мамы. Понимая, что произошло, он просто решил меня не трогать. А мне хотелось совсем другого – на ручки. Но я не говорила ему об этом, сил, наверное, не было. Когда у тебя вырвано сердце, ты не думаешь о том, чтобы спасти отношения, тебе просто плохо", – рассказала звезда.

Однако все же знаменитостям удалось спасти отношения. Арсен Мирзоян понял, что начинает терять любимую, поэтому кардинально изменился.

"Мы долго говорили с ним, ну никак он не мог меня пробить. Просто он побыл какой-то момент, где-то две-три недели, без моего внимания и любви. У него был такой шанс узнать, как это без Тони побыть. Сказал: "Не могу", – отметила артистка.

Напомним, что ранее в интервью OBOZ.UA Тоня Матвиенко признавалась, что не может назвать себя ревнивой женой, но из-за взрывного характера может разозлиться на Арсена Мирзояна. Однако исполнитель уже изучил поведение любимой и знает, что в такие моменты стоит спокойно ее обнять.

Ранее OBOZ.UA писал, что Оля Цибульская рассказала, почему хотела уйти от мужчины, с которым встречалась со школы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!