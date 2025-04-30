Tvorchi в костюмах супергероев спели о надежде в новом видео

Группа TVORCHI представила новую песню "Надія" – о поиске веры в каждом обычном дне. Одновременно с премьерой вышло мудвидео на трек, где артисты примеряли на себя роль простых ребят, которые верят, что могут обладать суперсилой.

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Местом съемок стал недостроенный Дарницкий вокзал в Киеве, застывший во времени после экономического кризиса 2009 года. Именно здесь, среди голого бетона, появляются участники группы TVORCHI – Джеффри и Андрей – в ярких супергеройских костюмах. Не как вымышленные мстители из кино, а как олицетворение обычных ребят в поисках надежды.

Их появление – это метафора тех, кто ежедневно находит источник света. Они словно раскрашивают серое пространство жестами, взглядами и движениями, превращая обыденность в новую жизнь.

"Наша "Надія" – это о выборе видеть свет. О поддержке себя и поиске содержания здесь и сейчас. Это не история о суперсиле, а о чем-то простом, но важном: внутренняя вера, которая подпитывает огонек внутри. Сегодня это и есть суперсила – надеяться на лучшее", – рассказали TVORCHI.

"Надія" – песня, напоминающая о том, что настоящая сила – это не сверхспособности, а умение приносить свет другим.

"Эта видеоработа – о свете внутри простых людей. О тех, кто без сверхспособностей ежедневно находит в себе силы верить, действовать, вдохновлять", – рассказывает режиссер клипа Руслан Махов.

Трек TVORCHI "Надія" еще до официального релиза получил любовь слушателей – пользователи ТикТока сняли более 4 тысяч видео на короткий тизер песни и призвали артистов быстрее выпустить трек.

Напомним, что предыдущий трек группы "Мила моя" стал настоящим хитом, набрав более 25 тысяч пересъемов в TikTok и возглавив музыкальные чарты, где находится и сейчас. Смотри новую видеоработу группы TVORCHI – "Надія" уже сейчас на YouTube.