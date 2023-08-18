Цыбульская дерзко ответила Скрипке, который назвал женщин 'плохо воспитанными', и напомнила о защитницах на фронте

Украинская певица Ольга Цыбульская дерзко ответила коллеге Олегу Скрипке, который оскандалился из-за антифеминистических заявлений. Артистка пристыдила звезду за слова о "плохо воспитанных" женщинах и напомнила о защитницах на фронте.

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Исполнительница не согласилась со словами Скрипки, что якобы украинские женщины – "менеджеры своиз мужей". Соответствующее видео появилось в ее соцсетях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Уважаемый Олег Юрьевич. Обращается к вам Ольга Павловна из Instagram. Вы говорили, что именно здесь водятся эти "неправильные женщины, в которых хочется откопать золотое". Так золотое в меня родители заложили с самого детства. Я поняла, что я, как девочка , как женщина, родилась не только для того, чтобы менеджерить дома мужа и ухаживать за ним", – начала Ольга Цыбульская.

Она напомнила певцу, что в прогрессивном мире женщины сами выбирают, чему посвятить себя – семье или карьере, за что не могут быть осуждены.

"Кто-то из нас посвящает себя семье и детям, что очень сложно и очень уважительно, и очень круто. Кто-то решает строить карьеру, кто-то хочет работать в Instagram, а кто-то из девушек прямо сейчас с оружием в руках и меня, и вас защищает на фронте", – добавила артистка.

Напоследок она пристыдила Скрипку, который назвал феминизм "женским эгоизмом" и упрекнул женщин за "невоспитанность".

"Иерархии по гендеру в нормальной среде в обществе не существует. Плохое воспитание – это не понимать таких простых и столь важных вещей", – закончила Цыбульская.

Как писал OBOZREVATEL, на одном из своих подкастов Скрипка решил "сверкнуть знаниями" о феминизме и оскорбил украинок. Они возмутились, что исполнитель пытается насаждать антифеминистские нарративы.

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