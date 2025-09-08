Трижды разведенная Бритни Спирс пошла на свидание с 'ужасным' парнем и показала, как развлекала сама себя в туалете. Видео

Американская певица Бритни Спирс рассказала поклонникам о неудачном свидании. 43-летняя исполнительница, три брака которой завершились разводом, пошла на встречу с парнем в суши-бар, однако осталась совсем недовольной его компанией.

Артистка не раскрывала всех подробностей вечера, лишь отметила, что ее ухажер был "ужасным", поэтому она решила самостоятельно развлечься в уборной. Об этом знаменитость сообщила на личной странице в Instagram.

"Свидание в суши-баре, но у меня собственная девичья вечеринка в туалете! Вкусно, но парень был абсолютно ужасный", – написала певица.

Чтобы спасти неудачный вечер, Бритни Спирс немного потанцевала в уборной суши-бара. В заведении громко звучала музыка, поэтому артистка устроила себе импровизированный танцпол. Она сняла на камеру довольно откровенные движения, а время от времени поднимала низ платья, демонстрируя ноги и бедра.

На свидание Бритни Спирс пришла в экстравагантном образе. Звезда одела черное мини-платье с белым кружевом, которое дополнила сапогами с леопардовым принтом. Она распустила белокурые волосы, а из аксессуаров выбрала часы, серьги и цепочку.

Что известно о личной жизни Бритни Спирс

Первым парнем, который завоевал сердце знаменитости стал Дональд "Рег" Джонс. Тогда Бритни Спирс было всего 14 лет, а ее избраннику – 17. Их отношения продолжались с 1995 по 1997 годы. Во многих интервью Джонс утверждал, что был "первым мужчиной в постели артистки", однако ее мать отрицала подобные слова.

В 1998 году Бритни Спирс закрутила роман с Джастином Тимберлейком. Звезды стали одной из самых ярких пар тогдашнего шоу-бизнеса, однако в 2002-м поставили точку в отношениях. Тимберлейк обвинял в разрыве экс-избранницу, а свое "разбитое сердце" использовал для продвижения сольного альбома.

В 2002 году появились слухи, что певица начала тайно встречаться с хореографом Уэйдом Робсоном. Чувства к танцору якобы стали причиной разрыва Спирс и Тимберлейка. Никто из артистов никогда как не подтверждал, так и не опровергал сплетни. Позже кратковременные романы артистка имела с актером Колином Фарреллом и танцором Колумбусом Шортом.

Впервые Бритни Спирс официально узаконила отношения в 2004-м со своим другом детства Джейсоном Александром. Тогда им было по 22 года. Стоит заметить, что их брак длился всего 55 часов. Дело в том, что друзья поженились по пьяни, поэтому, как говорила исполнительница, сделали "необдуманный шаг".

Вскоре Бритни Спирс вышла замуж за хореографа Кевина Федерлайна. Они стали родителями двоих детей, однако в 2007 году расторгли брак. После этого исполнительница имела интрижки с продюсером Дж. Р. Ротемом, моделью Исааком Коэном и певцом Хоуи Дэем.

В 2007 году Спирс поразила семью и фанатов новостью о том, что закрутила роман с папарацци Аднаном Галибом. Мужчина часто следил за звездами, пытаясь сделать сенсационные фото. Они разошлись в 2008-м.

Одни из самых долгих отношений у исполнительницы были с бывшим агентом Джейсоном Трэвиком. Они были вместе с 2009 года, однако в 2013-м поставили точку в романе. Ходили слухи, что пара даже тайно сыграла свадьбу, но Трэвик это отрицал. После разрыва сердце звезды завоевал Дэвид Лукадо. Они были вместе всего год, а разошлись из-за измен мужчины.

В 2014-м началась история любви Бритни Спирс и кинопродюсера Чарли Эберсола. Пара часто появлялась вместе на публике, а певица говорила о любимом только самые лучшие вещи. Однако в 2015 году они разошлись, ведь отец артистки заявил, что продюсер ей не подходит.

В 2016 году Бритни Спирс начала встречаться с актером и моделью Сэмом Асгари. 12 сентября 2021-го влюбленные объявили о помолвке, а в следующем году сыграли свадьбу в городе Таузенд-Оукс, США. В 2023-м пара рассталась. По слухам, причиной разрыва стала неверность артистки.

