Елена Кравец назвала двух комиков, поразивших ее решением пойти в ВСУ: такие люди заслуживают восхищения и гордости

Популярная украинская актриса и телеведущая Елена Кравец прокомментировала позицию двух своих коллег по телепроекту "Лига смеха", которые присоединились к рядам ВСУ. Звезда "Квартала 95" Игорь Ласточкин несколько сезонов работал в программе тренером, а Виктор Розовый – участником одной из соревновавшихся за победу команд, а позже – ведущим программы.

Видео дня

По словам Елены Кравец, она испытывает к этим воинам уважение и благодарность. Об этом Елена Кравец рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Когда я узнала, что Игорь Ласточкин пошел в ВСУ, это произвело на меня большое впечатление, – рассказывает Елена Кравец. – Я всегда знала, что он сильный духом человек, с четким внутренним стержнем, но именно этот поступок – это было что-то особенное, испытала невероятное уважение и благодарность. Люди, принимающие такие решения, заслуживают восхищения и гордости".

"Что касается Вити Розового, то за него очень переживала. Это человек, который действительно имеет значение для всех нас, – продолжает актриса. – Витя – глубокая личность, и даже когда он шутит, в его словах всегда есть серьезный подвох. Надеюсь, что ему удастся продолжить нас радовать своей мудростью и талантом. Его присутствие – это важно, и я очень ценю этого человека".

Ранее OBOZ.UA писал, что телеведущий Фима Константиновский, которій приятельствует с Виктором Розовым, получившим тяжелую травму на фронте, рассказал о его состоянии здоровья: "Когда Витя получил ранения и проходил лечение в Киеве, мы виделись с ним часто. Я приезжал, общался с ним и поднимал настроение. Гостил у него, когда это было нужно. Сейчас ему легче, поэтому у него нет частой необходимости видеться. Поэтому встречаемся уже не так часто. Честно говоря, мы с Витей никогда не были близкими друзьями, скорее коллегами по юмору. Если где-нибудь увидимся в проектах, то пообщаемся и пошутим, конечно. По поводу его состояния здоровья, если Витя будет желать, то сам даст интервью и все расскажет".

Полное интервью с Еленой Кравец читайте на OBOZ.UA в среду, 23 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!