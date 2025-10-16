Свободолюбие, достоинство и не только: проект 'Архетип нации' выяснил, какие черты присущи украинцам

Проект "Архетип нации" – это мультимедийная инициатива, подготовленная при поддержке Украинского культурного фонда в рамках конкурсной программы "Культура во время войны". Его основная цель – исследование основ украинской национальной идентичности и характерных черт украинцев. Проект ищет ответы на вопрос "Какими мы были, какими стали, какими мы имеем и можем быть?" в фольклоре, мифологии и в разговорах с известными украинцами. Автором и ведущим проекта является Ник Лисицкий – писатель и председатель общественной организации "Волшебный мир UA".

Видео дня

"Архетип нации" создавался по методологии "трансмедийного сторителлинга", то есть каждая тема раскрывается с помощью различных типов контента: видеоинтервью с гостями, аудиозаписей фольклорных произведений и научно-популярных эссе.

Первый сезон состоит из 12 выпусков, каждый из которых посвящен одной из ценностей, характерных для украинской нации: справедливость, свободолюбие, эмоциональность, рассудительность, укорененность, самовыражение, взаимопомощь, чувство юмора, стремление к идеалу, изобретательность и, конечно же – любовь. На эти темы размышляли: Андрей Зелинский, Валерий Маркус, Андрей Козинчук, Евгений Клопотенко, Петр Мага, Раиса Заклецкая, реперка Блекфиш, Валерия Абдал, Наталья Гарипова, Антон Осьмак, Тимофей Брык и Наталья Корф-Иванюк. Все серии уже доступны на YouTube, подкаст платформах и сайте an.magicworld.com.ua.

Также к озвучиванию фольклорных произведений были привлечены известные украинские актеры: Михаил Войчук (Заслуженный артист Украины) и Екатерина Артеменко (артистка Национального академического драматического театра им. Ивана Франко).

Научным консультантом проекта является Марина Демедюк, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела украинской литературы Института украиноведения имени Ивана Крипякевича Национальной Академии Наук Украины. Также она подготовила научно-популярные эссе, в которых исследует представленность соответствующих ценностей в украинском народном творчестве и культурной традиции.

"Три слова об украинцах"

Во время записи интервью гостям, в частности, задавали одинаковый вопрос: "Если тебе потребуется выбрать три слова, которые характеризуют украинцев, какие это будут слова?". Нам показалось интересным проанализировать эти ответы – оказалось, что гости называли как общие архетипические черты, так и необычные, уникальные для украинского национального характера.

Общие и ключевые черты:

Свободолюбие/свобода/свободные: это наиболее повторяющаяся тема. Понятия "свободолюбие" и "свобода" или его вариации, упоминались наибольшим количеством участников (шестью из двенадцати): Наталья Корф-Иванюк – "свободные" Валерия Абдал – "свобода" Блэкфиш – "свободолюбие" Евгений Клопотенко – "свободолюбие" Антон Осьмак – "свободолюбие", "свобода" Андрей Зелинский – "хозяин своей свободы"

это наиболее повторяющаяся тема. Понятия "свободолюбие" и "свобода" или его вариации, упоминались наибольшим количеством участников (шестью из двенадцати):

Эти понятия оказались ключевыми и свидетельствуют о том, что именно стремление к свободе является стержневой характеристикой украинской нации в глазах ее ярких представителей.

Устойчивость и достоинство: В значительной степени совпали ответы, касающиеся силы духа, которые включали такие слова как "несокрушимость" и "достоинство" (Валерия Абдал), и "Сильные" (Наталья Гарипова). Реперка Блэкфиш также назвала "гордость" и "смелость".

В значительной степени совпали ответы, касающиеся силы духа, которые включали такие слова как "несокрушимость" и "достоинство" (Валерия Абдал), и "Сильные" (Наталья Гарипова). Реперка Блэкфиш также назвала и Искренность была названа Евгением Клопотенко и Натальей Корф-Иванюк как определяющая черта.

Среди ответов были и довольно необычные, уникальные формулировки, расширяющие представление о национальных чертах, а именно:

Некоторые участники выбрали фразы-характеристики вместо отдельных слов: Андрей Зелинский – "хозяин своей свободы", Петр Мага – "народ, который может", а Раиса Заклецкая – "это божественные люди".

– а Раиса Заклецкая – Другие назвали уникальные черты, отражающие глубину украинского характера: Антон Осьмак назвал "бешеность". Андрей Козинчук выбрал "неустанные" и "проективные" (в значении перевода проблем в юмор или песню). Тимофей Брик выделил "парадоксальные" (консервативные, но креативные) и "навыки" (как человеческий капитал).



Или – символические ответы: Валерий Маркус назвал известную формулу "Армия, язык, вера". Евгений Клопотенко в дополнение к трем другим характеристикам упомянул "Борщ", подчеркивая значение национальных маркеров и традиций.



Проект "Архетип нации" охватил широкий спектр взглядов на украинскую идентичность в 12 полноценных интервью с известными личностями, которые показали многогранность национального характера, в котором рядом с непоколебимым свободолюбием и достоинством сосуществуют способность к юмору, креативность и эмоциональная глубина.

Вместо выводов – Ник Лисицкий, автор и ведущий проекта "Архетип нации": "Работая над "Архетипом нации", мы изначально не планировали делать никаких выводов. Ведь это культурно-художественный проект и его цель – привлечь внимание к ценностям характерных для украинской нации, побудить к размышлениям и собственных суждений. Поэтому, я могу поделиться не так выводами, как впечатлениями.

Наибольшее впечатление на меня произвели наши гости. Прежде всего тем, как быстро они откликались на предложение принять участие в проекте, несмотря на свою занятость и непредсказуемость внешних обстоятельств.

Поэтому я невероятно благодарен им, за то, что смогли посетить нас в студию, ведь самая большая ценность (кроме всех тех, о которых мы говорили в наших выпусках) – это время.

Еще одно впечатление: это содержательность наших разговоров. Готовясь к съемкам, мы рассчитывали, что средняя продолжительность выпуска будет 30 минут. Мы почти не затрагиваем личную жизнь героев, не обсуждаем политику, "успешный успех" и другие трендовые темы, вряд ли разговоры о таких абстрактных понятиях, как справедливость или любовь будут длительными. Так мы себе думали. В результате, самые короткие интервью длились около часа, самое длинное – более двух, а общая продолжительность всех выпусков – более 16 часов. И в этих разговорах – очень много интересной информации, идей и мыслей, достойных внимания.

Поэтому, рекомендую заходить на сайт an.magicworld.com.ца, смотреть, слушать, читать выпуски проекта "Архетип нации" и составить собственное мнение о том, какими мы были, какими стали, какими должны и можем быть".