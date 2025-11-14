'Сторонникам государства-агрессора нет места в Эстонии': в Таллине отменили концерт Limp Bizkit из-за признания Крыма российским

В Эстонии отменили концерт американской группы Limp Bizkit из-за пророссийских высказываний фронтмена Фреда Дерста. Власти считают, что сторонникам России не место в эстонском культурном пространстве. В то же время организаторы концерта отмечают, что музыкант в последние годы не делал политических заявлений.

Об этом информирует эстонский вещатель ERR. Отмечается, что концерт был запланирован на май 2026 года.

Министерство иностранных дел Эстонии напомнило о высказываниях вокалиста группы Фреда Дерста в поддержку агрессии России и признания Крыма Российским.

В 2015 году Дерст выступал на сцене с флагом, на котором было написано: "Крым=Россия". Из-за этого украинская власть запретила группе Limp Bizkit выступать на территории Украины.

В МИД Эстонии отметили, что в стране нет места для сторонников государства-агрессора.

"Эстония поддерживает территориальную целостность Украины и считает, что каждый сантиметр украинской земли принадлежит Украине. Сторонникам государства-агрессора нет места ни в Эстонии, ни в эстонском культурном пространстве", — заявила пресс-секретарь МИД Брита Киккас.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна добавил: "Моя позиция однозначна: Россия — агрессор, а Крым оккупирован Россией. Те, кто оправдывает агрессию России и оккупацию соседнего государства, нежелательны в Эстонии. Им не место на эстонских сценах и они не должны зарабатывать здесь деньги".

Цахкна подчеркнул, что эта позиция касается и организаторов концертов и культурных мероприятий и остается четкой политикой Эстонии в течение многих лет.

Министерство культуры указало организаторам концерта, что недопустимо, чтобы в Эстонии выступали лица, поддерживающие государство, против президента которого выдан международный ордер на арест.

Организаторы концерта оправдывают Фреда Дерста

Организаторы концерта из Baltic Live Agency сообщили, что знают о флаге, который Дерст демонстрировал в 2015 году, признавая Крым российским, и решительно осуждают такие действия и высказывания.

В то же время они пытаются оправдать Фреда Дерста тем, что в то время он был женат на россиянке из Крыма и, возможно, находился в искаженном информационном пространстве.

Также организаторы концерта отмечают, что с 2022 года артист не делал никаких политических заявлений в поддержку России или агрессивной войны, а выступления группы проходили при поддержке сторонников Эстонии и Украины.

