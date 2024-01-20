Стало известно, в каком возрасте принц Джордж начнет исполнять королевские обязанности

Старший сын принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон, Джордж, как и все члены семьи, должен выполнять свои королевские обязанности. Хотя родители готовят к этому всех своих троих детей, но согласно новой книге журналиста Роберта Хардмана "Становление короля: король Чарльз III и современная монархия" у юного принца достаточно времени, чтобы не задумываться о светских обязательствах.

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Джорджу в июле этого года исполнится 11 лет, а королевские обязанности ему придется исполнять с 20 лет, сообщает Hello!. Несмотря на это, Уильям и Кейт все же пытаются постепенно приспосабливать детей к постоянным посещениям светских мероприятий.

К примеру, в последнее время дети – 10-летний Джордж, 8-летняя принцесса Шарлотта и 5-летний принц Луи – сопровождают своих родителей принца Уильяма и Кейт Миддлтон на некоторых публичных встречах. Также Джордж ездил во Францию с отцом, чтобы болеть за Уэльс во время Чемпионата мира по регби в октябре прошлого года.

Друг королевской семьи рассказал Роберту Хардману, что Уильям считает воспитание будущего короля "важнейшей работой, которую имеет, и она не за горами". 41-летний отец очень серьезно относится к подготовке Джорджа к будущему трону, ведь маленький принц является вторым в очереди на звание короля.

В последнее время Уильяму Уэльскому приходится больше времени тратить на воспитание детей, ведь его жена Кейт Миддлтон попала в больницу на плановую операцию брюшной полости, а реабилитация будет проходить в течение 2-3 месяцев. Из-за того, что у королевской семьи нет няни, все обязанности по уходу за детьми перешли принцу Уильяму.

Ранее OBOZ.UA сообщал о подробностях перенесенной Кэтрин Миддлтон операции брюшной полости. В больнице принцесса пробудет от 10 до 14 дней.

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