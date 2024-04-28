Создатель плоской 'Земли' и апостол кошачьего Бога: самые интересные факты из жизни Терри Пратчетта

Книги Терри Пратчетта переведены на десятки языков, они продавались по всему миру как при его жизни, так и продолжают издаваться миллионными тиражами после смерти. На украинском языке произведения писателя зазвучали в 2017 году: "Видавництво Старого Лева" объявило о начале выпуска книг серии "Дискомир". На сегодняшний день уже переведено 28 из 41 книги.

28 апреля, ко дню рождения одного из самых любимых писателей фэнтези и научной фантастики всех времен, OBOZ.UA публикует подборку самых интересных фактов из жизни Терри Пратчетта.

Попкорн, Scrabble и теория большого взрыва

Писатель родился в 1948 году, именно тогда, когда начали массово продавать попкорн, представили в целом настольную игру Scrabble и впервые была выдвинута теория большого взрыва.

Мечтал стать астрономом

В детстве мальчик очень интересовался астрономией и звездами в целом. Во взрослом возрасте он не только не потерял интерес к этой тематике, но и построил в своем саду обсерваторию.

Первый рассказ и печатная машинка на заработанные средства

Первое произведение Терри было написано, когда ему исполнилось 13 лет, и уже через год его опубликовали в школьном журнале под названием The Hades Business. На этой истории будущий писатель заработал 14 фунтов стерлингов и использовал их, чтобы купить свою первую печатную машинку.

Первая работа – журналист

С 17 лет Терри начал работать журналистом, он писал еженедельную колонку Children's Circle Story. Некоторые из этих историй были опубликованы в сборнике рассказов Dragons at Crumbling Castle.

1968 год стал знаковым

Работа журналистом помогла Пратчетту опубликовать свою первую книгу. В 1968 году он брал интервью у местного издателя Питера Бандера Ван Дюрена и случайно вспомнил, что работает над книгой. Бандер ван Дюрен передал рукопись своему содиректору Колину Смиту. Впоследствии Смайт стал издателем и агентом Пратчетта. В этом же году писатель женился на Линн Первз.

Первый опубликованный роман

В 1971 году, когда Терри было всего 23 года, мир увидел его первый роман The Carpet People. Это комический фэнтезийный роман о племени крошечных людей, живущих на ковре. Когда писатель стал более известен, он решил переписать его, добавив обновленный текст, оригинальные черно-белые иллюстрации и эксклюзивную историю, написанную, когда ему было 17 лет.

Из журналистики в производство электроэнергии

После ядерной катастрофы на острове Три-Майл-Айленд в марте 1979 года Пратчетт оставил журналистику, чтобы стать пресс-офицером четырех атомных электростанций в Центральном совете производства электроэнергии.

Но писать не бросил

Работая в PR, он продолжал писать свои романы. В 1983 году был опубликован первый из его любимых романов о Дискомире "Цвет магии". Истории показывают дискообразный мир, лежащий на спинах четырех слонов, которые сами стоят на черепахе. Эта книга породила серию из 41 книги, которая альтернативно чествовала и пародировала таких писателей, как Дж.Р.Р. Толкина, Х.П. Лавкрафта, Чарльза Диккенса и Уильяма Шекспира, а также другие сказки и мифологии.

Сатирический взгляд на разные общественные проблемы

В своих книгах Терри Пратчетт с остроумием и юмором решал такие важные общественные проблемы, как политика, религия и гендерное равенство. Его сатирический подход позволил читателям поразмыслить над этими темами уникальным и побуждающим к размышлению способом.

Романы без разделов

Интересом его книг является то, что Пратчетт избегал использования глав в своих романах. Он объяснял это так: "Жизнь не происходит в обычных главах, как и фильмы, и Гомер не писал в разделах". И только его книги для младших читателей имели несколько исключений.

Писатель на полный рабочий день

В 1987 году книги Пратчетта уже приобрели такую популярность, что он оставил свою основную работу, чтобы быть только писателем и не тратить свое время на другое.

В популярности уступил только Джоан Роулинг

В 1996 году Times объявила Пратчетта автором бестселлеров в Великобритании. Он продал 70 миллионов книг по всему миру и был вторым по количеству читателей автором Британии, уступив лишь серии о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

Награда, которой гордился больше всего

Возможно, вас это удивит, но больше всего Пратчетт гордился медалью Карнеги, которой была награждена его детская книга "Удивительный Морис и его воспитанные грызуны". Получил он ее в 2002 году.

Болезнь

На пике популярности Пратчетту диагностировали тяжелую форму болезни Альцгеймера, заднюю кортикальную атрофию. У него была постепенная дегенерация коры, наружного слоя мозга, на затылке. Болезнь приводит к трудностям в чтении, оценке расстояния, использовании инструментов и орфографии. Однако болезнь не остановила успех Пратчетта: кроме как продолжить писать, он еще стал патроном Alzheimer's Research UK и активно поддерживал усилия по сбору средств и выступал за повышение осведомленности о болезни.

Посвящение в рыцари

В 2009 году королева Елизавета II посвятила Пратчетта в рыцари за заслуги в литературе, официально сделав его сэром Терри Пратчеттом.

Собственный меч

Писатель всегда обладал эксцентричной личностью и воображением. Теперь, когда он стал рыцарем, Терри нужен был правильный меч, который он сделал себе из метеоритного железа. Писатель нашел поле с залежями железа неподалеку от своего дома в графстве Уилтшир, сам вырыл руду – 81 килограмм. Затем выплавил железную руду с помощью самодельной печи из глины и сена. Местный кузнец вбил железные прутья ручной работы Пратчетта в меч, отделанный серебром.

"Большую часть своей жизни я создавал вещи, которые нематериальны, поэтому это невероятное достижение, которое ты чувствуешь, когда делаешь что-то действительно реальное", – сказал об этом процессе писатель.

Последняя книга

Болезнь Альцгеймера у Пратчетта прогрессировала. Однако, несмотря на атрофию мозга, он продолжал выпускать книги. За несколько месяцев до смерти в марте 2015 года он закончил последний роман о Дискомире. Многие поклонники Пратчетта хранят книгу непрочитанной на своих полках в его честь.

Апостол кошачьего Бога

Пратчетт нежно любил кошек, потому они фигурируют во многих его произведениях. У английского писателя коты самые настоящие, дикие и характерные, так что не стоит ждать только милых пушистых животных. Самая известная книга о хвостатых друзьях – "Кот без украшений".

"Сначала было слово. И это слово было Кот. Эту непоколебимую истину возвестил народам кошачий Бог через своего послушного ученика Терри Пратчетта", – написано в аннотации к этой книге.

Коты были столь важной частью жизни автора, что даже свои последние минуты известный фантаст провел рядом с котом в постели.

Все незаконченные книги – уничтожили

На жестком диске его компьютера к моменту его смерти было 10 незаконченных романов, но мы никогда не узнаем, о чем они. Согласно последнему желанию писателя, незавершенные работы Пратчетта были уничтожены. Жесткий диск не только разбили паровым катком, но и пропустили через камнедробилку.

Поклонники Пратчетта часто называют его фразой "GNU Терри Пратчетт"

Это отсылка к его 33-му роману о Дискомире Going Postal, в котором рассказывается о создании похожей на Интернет системы коммуникационных башен под названием "клацалки". В этой книге Пратчетт пишет: "Человек не умер, пока его имя еще произносится".

GNU похожа на строку кода, где G означает, что сообщение должно быть передано, N – не регистрировать сообщение, а U – что сообщение должно повторяться. Это способ поклонников сохранить память о нем.

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