Шоу The Traitors ('Предатели') получило премию Еmmy. Что известно о реалити и когда выйдет в Украине

Недавно на 77-й ежегодной церемонии вручения телевизионной премии Emmy американская версия детективного шоу The Traitors ("Предатели") победила в категории "Лучшее реалити-шоу". Уже второй год подряд проект получает победу в этой номинации.

The Traitors — это форматное реалити-шоу, которое стало настоящим феноменом в мире и собрало вокруг себя миллионы зрителей. За 3 года существования проект получил 16 международных наград, включая BAFTA и Critics' Choice. В Великобритании он стал самым популярным развлекательным шоу на BBC, а в США — самым успешным реалити в истории стриминговой платформы Peacock.

Адаптации проекта сняли в более чем 30 странах. Детективное шоу, по формату похожее на игру "Мафия", продолжает восхищать зрителей по всему миру своими интригами и неожиданным развитием событий. Нынешняя награда на Emmy в очередной раз подтвердила лидерство The Traitors как одного из самых успешных форматов реалити.

По правилам шоу, участники оказываются в замке, изолированном от внешнего мира. На кону — большой денежный приз. Участники разделены на "предателей", которые скрывают свою роль, и "верных". Днем все игроки проходят испытания, чтобы вместе увеличить призовой фонд. А каждую ночь "предатели" тайно устраняют одного из "верных". "Верные" ищут способы разоблачить "предателей", а "предатели" делают все, чтобы остаться в игре и дойти до финала.

Если в финале окажутся только "верные" — они поделят выигрыш. Но если среди финалистов будут "предатели" — весь денежный приз достается им.

Что известно об украинской адаптации The Traitors

Команда и производство

Созданием украинской адаптации The Traitors ("Предатели") занимается SWEET.TV Originals. По словам генерального продюсера онлайн-кинотеатра SWEET.TV Юрия Поворозника, для "Предателей" специально собрали команду с опытом работы над масштабными проектами в Украине и за рубежом. Среди них — профессионалы, которые работали над сериалами HBO и Apple TV+. Съемки шоу состоялись в конце этой весны.

Проект снимался по принципам киноиндустрии, где особое внимание уделено эстетике и художественной композиции кадра. Это будет главное шоу осени на SWEET.TV, адаптация мирового хита, которая откроет зрителям культовый формат в украинской версии — с местным колоритом и мистикой карпатских легенд.

"Для производства украинской версии "Предателей" мы привлекли команду с более чем 15-летним опытом работы над реалити. За нашими плечами — десятки проектов разного масштаба, однако именно здесь требования к "трушности" были беспрецедентными. Никто из съемочной группы, кроме администраторов, ответственных за бытовые нужды участников, не мог с ними даже поздороваться или пересечься взглядом. Интервью записывались без физического присутствия оператора, редактора или журналиста. Камеры работали максимально незаметно. Мы очень волновались, ведь делали это впервые. Но "вакуум", который мы так тщательно выстраивали, сработал. Результат превзошел ожидания: мы увидели искренние эмоции, ожесточенную борьбу и мощную интригу, которая точно не оставит зрителя равнодушным. Потому что даже в нашей команде, которая видела все, равнодушных не было", – рассказала руководитель продакшна SWEET.TV Originals Елена Кричковская.

Правила съемок и изоляция участников

Во время съемки шоу съемочная группа не могла вмешиваться в ход событий, общаться с участниками или подсказывать им, что делать. Игроки находились в полной изоляции от внешнего мира: они не могли общаться между собой вне камер, не имели мобильных телефонов и доступа к интернету.

Команда проекта обеспечила все условия для того, чтобы события разворачивались непосредственно перед камерами. Поэтому организация съемочного процесса требовала особенно тщательной подготовки. SWEET.TV впервые применили такой подход для съемок реалити-шоу в Украине.

Таинственный замок в Карпатах

Съемки проекта "Предатели" проходили во дворце графов Шенборнов на Закарпатье. До проекта интерьеры залов во дворце были необустроенными, но команда проекта вдохнула в них новую жизнь. Специально для шоу были созданы декорации, вдохновленные охотничье-геральдической тематикой. Залы заполнили антикварной мебелью и реквизитом, чтобы передать атмосферу старинного поместья, полного тайн и мистики. После съемок созданный интерьер дворца оставили — как часть новой истории этого места.

"Когда мы начали работу над украинской адаптацией, форматчик спросил, планируем ли снимать за рубежом, ведь они не могли представить, что проект такого масштаба можно реализовать во время войны. Впрочем, мы категорически отвергли эту идею. Нам было принципиально снимать именно в Украине, в частности показать невероятную природу гор и фантастическую архитектуру наших замков. Ведь многие из украинцев даже не догадываются, что у нас есть такие места! Мы выбрали Закарпатье — и ни разу не пожалели. Атмосфера захватывает даже сквозь экран", – поделилась Елена Кричковская.

Привлечение историков и культурологов

Создатели реалити стремились создать отдельную вселенную и наполнить ее локальными легендами и карпатской мифологией. На основе них команда разрабатывала сюжет всех испытаний для игроков. К процессу даже привлекли исторических консультантов. В частности Остапа Украинца — украинского культуролога, который помог найти и адаптировать местные легенды.

Символы и образы шоу

Украинская адаптация проекта "Предатели" имеет много собственных символов. Гербом шоу сделали розу ветров, которая обозначает стороны света. Ее разместили на сине-бордовых полотнах, которые были развешаны по всему замку.

Еще одним символом проекта стал сокол — птица, олицетворяющая проницательность и наблюдательность. Он стал сквозным элементом в визуальной концепции "Предателей" и был воплощен в различных деталях: от декора интерьеров до элементов одежды.

К тому же, род графов Шенборнов, в замке которого снимали шоу, имеет собственный символ — льва. Его решили не убирать, а тоже привлечь в концепции "Предателей". На проекте лев олицетворяет смелость и выносливость, которые часто становятся решающими в игре.

Уже вскоре объявят участников проекта, которые будут соревноваться за главный приз в полмиллиона гривен. Известно, что среди игроков будут и звездные имена. Премьера украинской версии шоу The Traitors ("Предатели") состоится этой осенью эксклюзивно на платформе SWEET.TV.