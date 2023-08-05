Селену Гомес спасла подруга, а Сару Хайланд – брат: 5 знаменитостей, которым трансплантировали органы

Пересадка органов – одно из наиболее сложных и передовых достижений современной медицины. Для многих людей это становится последней надеждой на продление жизни и возвращение к полноценному существованию.

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Среди тех, кому делали трансплантацию, Стив Джобс, Селена Гомес и другие знаменитости. Они не умолчали о своих проблемах, а рассказывали публично о нелегкой борьбе. Все для того, чтобы вдохновить и других людей, которые ждут доноров. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Селена Гомес

У американской актрисы, певицы и дизайнера Селены Гомес в 2015 году диагностировали красную волчанку (болезнь Либмана-Сакса). Это аутоиммунное заболевание может вызвать воспаление суставов, кожи, мозга, сердца, легких, почек и кровеносных сосудов. Селене потребовалась пересадка почки. Помочь решила ее подруга Франсия Райса, которая подошла как донор.

Сначала операция проходила не очень удачно, поскольку врачи затронули артерию, но со второй попытки все удалось. Новая почка приживалась долгое время, но теперь Гомес чувствует себя гораздо лучше. Только систематически проверяет состояние здоровья. В своих интервью она честно рассказывает о своем опыте, чтобы морально поддержать других.

2. Сара Хайланд

Американская актриса, наиболее известная участием в сериале "Американская семейка", а также фильмах "Удар молнии" и "Очень страшное кино 5", Сара Хайланд много лет страдает дисплазией почек. В 2012 году ей отдал свою почку родной папа, но она не прижилась. В результате Саре в 2017 году вторично понадобилась пересадка. В этот раз донором стал родной брат. С тех пор актриса открыто рассказывает о своем опыте, и призывает других регулярно проверять свое здоровье. Любое заболевание гораздо проще предотвратить или вылечить на начальных стадиях, чем бороться с ним уже в запущенном виде.

3. Стив Джобс

Американский предприниматель, бизнесмен, промышленный дизайнер и изобретатель Стив Джобс много лет страдал раком поджелудочной железы. О страшном диагнозе он узнал в 2003. Хирурги настаивали на том, что нужно трансплантировать печень, но Джобс решил лечиться с помощью диет.

В 2009 ему все же пересадили печень. Это помогло, но ненадолго, потому что время было упущено. В 2011 году не стало основателя корпорации Apple Inc.

4. Мэнди Патинкин

Американский актер и певец Мэнди Патинкин, наиболее известные роли которого в сериалах "Мыслить как преступник" и "Родина", а также в фильме "Сама жизнь", в 90-е начал терять зрение. Врачи диагностировали у знаменитости кератоконус. Это заболевание, которое разрушает роговицу глаза, и может привести к слепоте. Чтобы этого не произошло, Мэнди сделали пересадку обеих роговиц. В свои 70 лет он отлично себя чувствует, но должен носить очки.

5. Люси Дэвис

Английская актриса, звезда сериала BBC "Офис" и фильма "Зомби по имени Шон" Люси Дэвис во время обычного профилактического обследования узнала, что у нее почечная недостаточность (состояние организма при котором одна или обе почки больше не могут работать самостоятельно). Девушка долго ждала донора, но в конце концов ее мама пожертвовала почкой. Сейчас Люси не волнуют проблемы со здоровьем.

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