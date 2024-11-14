С усами и стильной стрижкой: Алексей Суханов поразил студенческим фото 30-летней давности

Украинский журналист Алексей Суханов решил шокировать фанатов и опубликовал фотографию своей молодости. На нем он был еще в статусе студента, а это происходило 30 лет назад.

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С подросткового возраста Суханов мечтал о журналистике и всю жизнь был с ней связан. Его жажда ремесла была столь масштабной, что в студенческие годы даже приходилось совмещать обучение с работой. Фотографию с того периода журналист опубликовал в Instagram.

"Днем – студент, на утро и вечером – диктор областного радио: 30 лет назад", – прокомментировал 50-летний Алексей Суханов.

На фотографии он почти не похож на себя. Это также отметили подписчики в комментариях. Суханов-студент имел довольно тонкое телосложение и отращивал усы. Сейчас растительность у него на бороде, но такие изменения смогли запутать украинцев. В частности, в то время журналист имел стильную стрижку и укладывал волосы вверх, обнажая лоб.

На фото Алексей Суханов сидит в редакторской студии радио перед зачиткой текста. В руках он держит листок с текстом, а слева в кадре видны рабочие микрофоны.

Подписчики в комментариях накидали журналисту "огоньков" под фото и засыпали комплиментами:

"Не скажешь, что это вы, но сейчас стали еще лучше".

"Очень красивый, талантливый юноша!"

"Вы и сейчас хороши. Я люблю вас как человека, и всегда смотрю "Говорит вся страна". Но от этой фотографии не могу оторвать глаз. Узнать можно только по большим, умным глазам и устам".

"Ого, каким вы были! По глазам узнала".

"Благородство не имеет возраста, оно или есть, или нет".

Ранее OBOZ.UA писал, что телеведущий Алексей Суханов большинство своей жизни провел в России, но с 2014 года переехал жить и строить карьеру в Украине. Его родители остались на родине, но знаменитость их не винит в этом решении. В 2022 году Суханов рассказывал, что 24 февраля ему звонила мать и призвала вернуться домой, на что тот ответил, что не собирается этого делать, ведь его настоящий дом – Украина.

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