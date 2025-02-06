Подруга Зеленских рассказала об их семейной традиции, которая помогала паре сохранить романтику

Юмористка Елена Кравец рассказала о давнейшей традиции президентской семьи Зеленских, которая добавляла романтики в супружескую жизнь. Звезда "Квартала" знакома с ними уже около 30 лет, поэтому хорошо знает об обычаях пары.

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По ее словам, Зеленские часто отправлялись в путешествие только вдвоем, без детей. Эти моменты для них были очень романтичны. Деталями супружеской жизни друзей она поделилась в программе "Сніданок з 1+1".

"Только вдвоем они просто ехали куда-то. В этом, знаете, столько только их мира, только их микрокосмоса... Это романтично. Обычно они не теряли это", – призналась Елена Кравец.

Владимир и Елена Зеленские в браке уже 21 год. За это время между ними не исчезли искры любви, даже когда началось полномасштабное вторжение России. Пара хоть стала гораздо реже видеться, но все еще лелеет общие традиции и наслаждается каждым моментом вместе.

В частности, Кравец добавила, что из первой леди выходит отличный повар. "Елена готовит очень классно. Кстати, вкусно", – добавила юмористка.

Ранее OBOZ.UA писал, что полномасштабное вторжение существенно изменило бытовые привычки Зеленской. Она призналась, что мытье посуды стало для нее своеобразной медитацией и способом отвлечься.

"Для того, чтобы свою голову убирать, я сначала убираю вокруг. А еще меня успокаивает мытье посуды. Снова скажу, что это не моя постоянная задача. Есть посудомоечная машина, я не должна это делать каждый день. Возможно, если бы должна была, как раньше, меня бы это не так радовало. Когда, знаете, только помыл, а снова гора тарелок. Но иногда ты станешь, моешь посуду, это такая медитативная штука, теплая вода", – рассказывала она.

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