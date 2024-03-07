Памела Андерсон без макияжа бросила вызов красоте новыми фото: а вы знаете, как выглядите на самом деле?

56-летняя актриса и модель Памела Андерсон снялась в новой фотосессии для CR Fashion Book. Звезда не изменила своим принципам, позируя перед объективом фотографа без макияжа.

Знаменитость призналась – выбрав натуральность и отказавшись от мейк-апа она не хотела сделать "громкое заявление". Актриса сделала это для молодых девушек и осталась довольна тем, как ее действия восприняла публика, говорится в интервью для CR Fashion Book.

Андерсон с детства осознала, что познает настоящую себя только спустя много лет, говорит она. Сейчас Памела достигла того самого момента. В частности, она осталась в восторге от фотосессии, ведь отказавшись от гламура, фотографу и модели удалось создать настоящий шарм, спрятанный в "сырых" снимках.

"Это как будто я влюбилась в камеру. Там точно была история любви. Я не знаю, что это было. Возможно, это была любовь к себе. Это могла быть влюбленность в фотографа [смеется]. Были моменты, когда я чувствовала себя очень уязвимой, не стеснительной, но открытой. Это то, что мне нравится делать. Это имеет смысл", – рассказала звезда.

Несмотря на свои смелые выходы на публику, Памела призналась, что всегда чувствует себя уязвимо, однако она не зацикливается на этих эмоциях. "Когда я была на Неделе моды в Париже, люди спрашивали меня об этом, – рассказала Андерсон, добавив, что сама имела сомнения. – Могу ли я выйти за дверь в таком виде?"

По ее словам, она не хотела "погружаться в гламур и играть в эту игру". "Я просто хочу перевернуть сценарий, я хочу бросить вызов красоте", – говорит актриса. Агент и ее сыновья пытались убедить модель, однако это только мотивировало Андерсон: "Я сделаю свежее лицо, без макияжа, не буду делать вид, что не накрашена. И я просто почувствовала себя свободной".

Памела отметила, что сделала это для юных девушек. "Я просто думаю, что мир социальных сетей и фантазии, особенно в моде и кино, это места для побега, но эти обыденные вещи... Я почувствовала, что это нормально – просто быть", – объяснила она.

Знаменитость вспомнила, как во времена съемок для Playboy она была окружена "разными видами красоты". Сейчас же, отмечает Андерсон, все теряют свою уникальность. "Быть храбрым – это заразительно. И я почувствовала, что это вызвало резонанс, хотя я не собиралась делать громкое заявление. И я рада, что это имело положительный месседж", – добавила она.

Актриса рассказала о своей племяннице, которая "фотографируется и через секунду уже редактирует свое фото". "Она вообще знает, как она выглядит на самом деле? Кто вообще знает, как он выглядит? И да, я знаю, что это своего рода фаза. Это то, где мы сейчас находимся. И я думаю, что в мире моды интересно не зацикливаться на этом", – объясняет Памела. Поэтому модель "рада делать свое дело" и считает, что люди с большим количеством подписчиков в Instagram имеют поверхностные цели.

"Когда ты стареешь, перестаешь гнаться за большими вещами, начинаешь ценить мелочи... Время наедине, достаточно сна, правильное питание, долгие прогулки, и время, проведенное с близкими. Простота становится конечной целью..." – написала Андерсон в соцсетях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о звездах, которые в 2023 году не побоялись показать себя без макияжа: среди них Памела Андерсон, Энн Хетевей, Селена Гомес и другие.

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