Один костюм на двоих и ноль гонорара. Тарас Тополя раскрыл неизвестные моменты из совместной работы с Владимиром Зеленским

Фронтмен группы АНТИТЕЛА Тарас Тополя вспомнил совместную работу на съемочной площадке с актером, а ныне – президентом Украины Владимиром Зеленским. Он участвовал в съемках клипа группы на песню "Лего", которая стала саундтреком к фильму "Я, ты, он, она".

Подробностями Тарас Тополя поделился в интервью OBOZ.UA. Музыкант также рассказал о неожиданной и эмоциональной встрече с Владимиром Зеленским на Харьковщине после боевого задания. Музыкант, служивший на фронте парамедиком, приехал на вызов друга, не зная, что встретится там с президентом.

"С Владимиром Зеленским было легко, – вспоминает совместную работу Тарас Тополя. – Мы снимали клип на песню "Лего", которая стала саундтреком к фильму "Я, ты, он, она". Это было еще до похода Владимира Александровича в политику. Для меня приятным удивлением стало, что он, прибыв на площадку, буквально за несколько минут включился в работу: понял, что и как нужно выполнять, и воплотил все безупречно. Надел мой костюм и точно повторил все, что я делал в кадре, – такая была задумка сценаристов: перевоплощение друг в друга.

Тополь говорит, Зеленский тогда снялся без гонорара: "Снимался бесплатно. Это было взаимное сотрудничество в рамках продвижения фильма".

Музыкант также рассказал, что после съемок клипа с Владимиром Зеленским они виделись неоднократно: "Самая эмоциональная встреча была после боевого задания на Харьковщине: мы только что сдали дежурство, и мне позвонил друг – попросил подъехать на одну точку, мол, надо о чем-то переговорить. Я был очень уставший, но приехал, в полной экипировке. И оказалось, что именно там Владимир Александрович проводил совещание с харьковскими военными. Мы поздоровались, пообщались – очень искренне и эмоционально. Это было лето 2022 года".

"После того тоже встречались, ведь я являюсь представителем Молодежного совета при президенте Украины. Недавно виделись на Молодежном форуме ко Дню молодежи – удалось немного пообщаться. В то же время я никогда этим не злоупотреблял. Считаю неправильным навязывать свои вопросы или просьбы тогда, когда решаются столь судьбоносные для страны процессы", – добавил Тополя.

