Неожиданный дуэт: Zlata Ognevich и Cheev объединились в новом релизе 'Обійми – обійми'

Zlata Ognevich и Cheev представили поклонникам неожиданный романтический дуэт с песней "Обійми – обійми". Идея совместного фита пришла артистам во сне, который стал реальностью. Встреча двух уникальных артистов соединила их голоса в нежной, но одновременно мощной истории о любви и силу объятий.

Видео дня

"Этот дуэт родился во сне и стал реальностью. Мы оба вложили в него много личного тепла и искренности, чтобы каждый мог узнать в песне себя. Не будем открывать секрет, кто кому приснился, но знаем, что сон был вещим", – делятся артисты.

Автором песни выступил CHEEV – один из самых популярных современных хитмейкеров страны. Демоверсия "Обійми-обійми" несколько месяцев ждала своего часа, и он чувствовал, что эта песня не должна звучать в сольном исполнении – она требовала второго голоса, чтобы полностью раскрыться. Именно в сотрудничестве с ZLATA OGNEVICH композиция приобрела целостность, превратившись в эмоциональную историю, где слова отходят на второй план, уступая место прикосновениям и чувствам.

Композиция уже доступна на всех цифровых платформах, а также получила визуальное воплощение в видео, которое подчеркивает чувственность трека "Обійми-обійми".