'Не включать его в перечень уклонистов?' Ярослава Кравченко призналась, жалеет ли о YouTube-сюжете об известном коллеге, который уехал из Украины

Телеведущая Ярослава Кравченко прокомментировала нынешние отношения с бывшим руководителем Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Стасом Жирковым, который после полномасштабного вторжения уехал за границу и не вернулся. О нем она рассказывала в сюжете на YouTube-канале "Телевидение Торонто".

Видео дня

По словам Кравченко, после выхода программы Стас Жирков заблокировал ее в соцсетях. Она подчеркнула, что уважает режиссера как художника, но "это не отменяет тот факт, что он уехал". Об этом ведущая рассказала в интервью OBOZ.UA.

Напомним, осенью прошлого года на YouTube-канале "Телевидение Торонто" вышел сюжет об украинских художниках, которые после начала полномасштабной войны выехали за границу и пока не возвращаются. Среди упомянутых – комик Андрей Щегель, продюсер Потап, группы Hardkiss, Quest Pistols, театральный режиссер Стас Жирков и другие. Ведущая Ярослава Кравченко публично задалась в эфире вопросом, как эти люди объясняют своим поклонникам пребывание за границей и чем оправдывают свои решения.

"Насколько понимаю, Стас после сюжета удалил меня из друзей в соцсетях и заблокировал, – говорит Ярослава Кравченко. – Но это для него классическая реакция. Я не считаю, что как ведущая сделала некорректный материал. Стас уехал, покинул театр? Да. Хотелось ли мне на этапе создания сюжета не включать его в перечень уклонистов, о которых был сюжет?"

По ее словам, она всегда хорошо относилась к Жиркову как к художнику: "Он один из самых талантливых украинских художников, и мне было интересно работать с ним в одном поле, когда был в Украине. Но это не отрицает того факта, что он уехал. Поэтому он был в сюжете, как и другие люди, с некоторыми из которых лично была знакома и общалась".

"Реакция Стаса для меня понятна, – продолжила Ярослава Кравченко. – Сейчас мы не общаемся. Но я искренне считаю, что его выезд – большая потеря для украинского театра. Он был замечательным режиссером и визионером, и у него хорошо получалось создавать современный театр. В то же время он сделал то, что, по его мнению, было лучше для себя и семьи – вывезти их в безопасность. Могу ли я это осуждать? Нет. Если сейчас он рассказывает о войне в Украине в Европе и закрывает определенные дипломатические или культурные процессы – хорошо, пусть делает".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Олеся Жураковская, известная актриса и нынешний руководитель Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, эмоционально в интервью прокомментировала вопрос о выезде режиссера за границу: "Почему я должна говорить за Стаса Жиркова? Он взрослый человек".

Полное интервью с Ярославой Кравченко читайте на OBOZ.UA в четверг, 13 ноября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!