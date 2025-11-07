'Мы потратили больше 10 млн'. Юрий Поворозник – о закулисье съемок фильма 'Океана Эльзы', мечтах о кино с Ириной Билык и переживаниях Вакарчука

На днях в широкий прокат вышел биографический фильм "Океан Эльзи: Спостереження Шторму", посвященный одной из самых ярких рок-групп Украины. Картина является первым документальным проектом из линейки оригинального контента SWEET.TV Originals, созданным в сотрудничестве с музыкантами и студией Knife! Films.

OBOZ.UA побывал на допремьерном показе ленты в Киеве, который посетила также кинокоманда, звезды, журналисты и "Океан Эльзы". В переполненных коридорах кинотеатра нам удалось пообщаться с главным редактором контента SWEET.TV Юрием Поворозником, который приложил руку к созданию документального фильма, ведь является давним фанатом "ОЕ".

Кто был инициатором съемок, какой бюджет вложили в картину и о ком из украинских звезд Юрий Поворозник хотел бы снять следующее кино – читайте в интервью.

– Фильм является дебютным документальным проектом SWEET.TV Originals. Можете ли вы раскрыть планы на будущие биографические фильмы. Возможно, это истории других групп или отдельных звезд?

– Пока что нужно выпустить фильм о самой большой группе страны. А в целом мы хотим двигаться в направлении документального кино. Я считаю, что у нас есть очень много историй, которые стоит рассказать. Конкретно сказать, что мы с кем-то ведем переговоры, я не могу, но мне лично очень хотелось бы сделать классный, глубокий фильм об Ирине Николаевне Билык.

Мне кажется, что задача таких документальных фильмов, как в случае с "Океаном Эльзы" – это не просто рассказать историю, а именно дать тот контекст, которого порой не хватает для тех поколений, которые не застали его. Потому что одна из задач фильма об "Океане Эльзы", это показать и объяснить, почему мы считаем группу настолько великой, как она до этого доросла и как ее воспринимать. И я думаю, что это задача для многих следующих фильмов – раскрывать украинскую культуру и напоминать, как она развивалась в 90-х, в 2000-х.

Продолжая тему вашего личного восхищения группой "Океан Эльзы". Какой момент в фильме вас, возможно, больше всего удивил?

– На самом деле, мне всегда казалось, что история группы была довольно восходящая. То есть, первый альбом успешный, второй еще успешнее, и все успешнее и успешнее. И несмотря на то, что во многом где-то так и было, но я не ожидал, что после второго альбома, который казалось, открыл "Океан Эльзы", у них было время, когда они понимали, что никуда не идут.

Такой легендарный концерт в Жолкве, о котором теперь будут знать. Теперь все будут ждать легендарного возвращения "Океана Эльзы" в Жолкву для концерта, на который продадут больше двух билетов.

Когда мы запускали фильм, я, как большой фанат, не думал, что увижу много нового. Но благодаря искренности участников, благодаря мастерству режиссёра Артема Григоряна и сценариста Вадима Переверзева мы показали очень много интересного. Даже для тех, кто с "Океаном Эльзы" всю жизнь.

Кто был инициатором этого мэтча между "Океаном Эльзы" и SWEET.TV?

"Океан Эльзы" пришел к Knife! Films с предложением сделать о них фильм, а Knife! Film пришли к нам с предложением присоединиться к этой коллаборации.

Работа над фильмом заняла больше года.

– Да. Полтора года.

Это довольно долго для биографического фильма. Возникали трудности?

– Нет, трудностей никаких не было. Мы хотели сделать максимально качественную историю, на что нужно время. Команде Knife! Films нужно было проделать огромную работу, проработать массив архивов, провести интервью, понять, как правильно рассказать эту историю. И для того, чтобы сделать это качественно, не спешить, иметь возможность обработать, найти это все, оцифровать – это требовало времени. Мы понимали, что в этом случае, время – это качество.

Как участники группы отреагировали на конечный результат? Вас просили что-то вырезать или добавить?

– Ни разу не было даже фразы о том, что нужно что-то вырезать. Наоборот, группа была максимально открыта и искренна для того, чтобы дать максимум. Слава очень переживал. Они пришли к этому фильму уже с пониманием, что они хотят рассказать свою историю такой, какая она есть. Со своими эмоциями, со своими рефлексиями. Поэтому не было такого: "Ой, а давайте мы это уберем". Были предложения больше рассказать, что-то найти, кого-то достать, чтобы поговорить с ними.

Поэтому группа довольна. Но это не такая история, которая гладит по шерсти. Это очень честная история о том, как группа писала саундтрек украинской независимости в течение 31 года.

Немного острый вопрос. Можете официально озвучить бюджет фильма?

– Более 10 миллионов гривен мы потратили на этот фильм и на промо. Это – не острый вопрос, это – факт.

Это частные средства?

– Это финансирование полностью SWEET.TV Originals. Мы пионеры в этом направлении – создании оригинального контента в Украине, поэтому и нам первым придется отвечать на вопрос, сколько денег потратили.

Во время премьеры команда фильма анонсировала, что весь доход от проданных билетов 6 и 7 ноября задонатят на реабилитацию раненых воинов.

